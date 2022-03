Pierfrancesco Favino a Domenica In svela la sorpresa ricevuta dalle figlie per la festa del papà: il racconto

A Domenica In Pierfrancesco Favino svela la dolcissima sorpresa ricevuta dalle figlie in occasione della festa del papà. Il tenero racconto in studio.

A Domenica In Pierfrancesco Favino si racconta tra carriera e vita privata, dai successi sul set all’amore per la sua famiglia: la compagna Anna Ferzetti e le figlie Greta e Lea. Parlando proprio di loro, l’attore svela la dolcissima sorpresa organizzata per lui in occasione della festa del papà. Attraverso alcuni bigliettini, ha ricevuto da loro un prezioso insegnamento sulla figura del padre: il racconto a Mara Venier.

Pierfrancesco Favino e la famiglia: l’amore per la compagna e le figlie

Pierfrancesco Favino si è messo a nudo in un’intima intervista a Domenica In, ospite di Mara Venier. Attraverso numerosi filmati, l’attore ha ripercorso la sua vita, dalla carriera sul set e i prestigiosi riconoscimenti e premi nel cinema, all’amore per la famiglia.

Parlando del rapporto con la compagna Anna Ferzetti, svela ironicamente da quanto stanno insieme: “18 anni, siamo diventati maggiorenni. Il segreto è che ci vediamo poco, su 18 anni il tempo effettivo di gioco saranno 5 mesi“.

Dalla loro storia d’amore sono nate due figlie, Greta e Lea. L’attore parla del rapporto con loro e svela se, in futuro, potrà diventare nuovamente padre: “Sono meravigliose, io avrei fatto solo femmine. Io ne avrei fatti 28, fosse per me.

In questo momento li farei per me e non per loro, e penso che questa cosa non sia giusta. Penso che i ragazzi abbiano bisogno di essere seguiti e di stare con loro, noi facciamo una vita talmente difficile“.

Pierfrancesco Favino e la sorpresa delle figlie: l’insegnamento ricevuto

Pierfrancesco Favino, parlando del rapporto con le figlie, racconta a Mara Venier la sorpresa ricevuta ieri in occasione della festa del papà.

L’attore svela: “C’è una cosa bellissima che hanno fatto per la festa del papà: mi hanno tappezzato la casa di bigliettini in posti dove io vado a prendere le cose per fare colazione.

In uno di questi c’era scritto che tuo papà ti insegna a vivere osservandolo. E quindi, cosa mi ha insegnato mio papà? Non lo so, ma l’ho guardato vivere e da quello ho imparato“. Una sorpresa dolcissima, attraverso la quale Favino ha ricevuto un prezioso insegnamento sull’importanza del rapporto tra un padre e un figlio.