Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e l’amore nato al GF Vip: a Verissimo raccontano il loro rapporto

Nella Casa del Grande Fratello Vip si sono conosciuti ed innamorati e ora hanno intenzione di progettare il loro futuro insieme. Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, ospiti oggi pomeriggio nel salotto di Verissimo, parlano con Silvia Toffanin della loro esperienza nel reality e del loro desiderio di proseguire il proprio percorso di vita insieme: “Lui ha capito me e io ho capito lui“.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: l’incontro al GF Vip

Non solo Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo da una parte, e Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme dall’altra. Nella Casa del Grande Fratello Vip è nata anche una terza coppia, conosciutasi sotto il tetto di Cinecittà e innamoratasi giorno dopo giorno: Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

Dopo l’esperienza nel reality di Canale5, oggi pomeriggio i due giovani ragazzi approdano nel salotto di Verissimo per un’intervista di coppia a Silvia Toffanin.

Alessandro Basciano confessa inizialmente di essere approdato a Cinecittà, oltre che per l’esperienza televisiva, anche e soprattutto per conoscere e conquistare Sophie Codegoni. Il ragazzo rivela un retroscena con Alfonso Signorini: “Quando mi arrivò la chiamata per partecipare al GF Vip, io ad Alfonso dissi: ‘Grazie del programma, ma vengo solo con l’obiettivo di portarmi via Sophie.

Se scatta quel qualcosa quando entro e la guardo negli occhi, sì’. Ed è scattato“.

Sophie e il desiderio più grande: “Diventare mamma“

Nella Casa del Grande Fratello Vip Alessandro e Sophie si sono spesso scontrati, con battibecchi e furenti litigi. Tuttavia fuori dalle telecamere hanno saputo trovare un equilibrio di coppia riconoscendo l’uno i limiti dell’altro, come spiega la Codegoni: “Fuori è incredibile: dolce, attento, premuroso.

Ma forse abbiamo anche capito quelli che erano i nostri limiti. Io ho un carattere non facile e sono molto istintiva anch’io.

Quindi lì si vedeva spesso lui che urlava, ci beccavamo. Eravamo due teste dure quindi ci scontravamo tanto. Adesso fuori lui è un po’ più permaloso, io sono più sarcastica. Lui ha capito me e io ho capito lui, e siamo tranquilli“.

E, parlando di futuro e sogni nel cassetto, l’ex tronista di Uomini e donne rivela quale sarebbe il suo sogno nel cassetto: “Il mio sogno più grande è quello di diventare mamma e quando mi dicono se mi immagino Ale come padre dei miei figli, dico sì, ma non adesso. Aspettiamo“.