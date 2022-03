Aereo con a bordo 133 persone si schianta nell’est della Cina. Il video dal luogo dello schianto

È di questi minuti la notizia di un terribile incidente aereo che ha coinvolto un Boeing 737 in Cina. Secondo quanto si apprende, a bordo del velivolo c’erano almeno 133 passeggeri. Lo schianto avrebbe causato quella che alcune testate locali hanno definito “Una montagna di fuoco e fumo”.

Al momento non è stato reso noto il bilancio delle vittime, ma secondo i media locali ripresi dal New York Times, questo potrebbe essere il peggior disastro aereo degli ultimi anni in Cina.

Aereo con a bordo 133 persone si schianta in Cina

Al momento non si conoscono molti dettagli riguardo l’incidente aereo avvenuto in Cina.

Stando alle primissime informazioni, si tratta di un aereo passeggeri che aveva a bordo 133 persone circa. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì (ora locale) in una zona montuosa e rurale del sud-est della Cina.

L’aereo, un boeing 737 della compagnia China Eastern Airlines, avrebbe fatto perdere le sue tracce nella regione del Guangxi, vicino alla città di Wuzhou. Secondo quanto riferisce il New York Times, rifacendosi a fonti cinesi, nella regione si è visto a distanza di chilometri una colonna di fumo e fiamme innalzarsi dalle alture.

Attivate le operazioni di soccorso

La tv di Stato cinese ha reso noto un comunicato del governo che riferisce che al momento si stanno attivando le operazioni di soccorso e le squadre stanno arrivando sulla zona.

Sempre la tv cinese ha riferito che al momento “La situazione resta poco chiara“.

Sul luogo dello schianto si è sviluppato un brutto incendio che sta coinvolgendo un’area fittamente boschiva.

Il video della zona dello schianto: