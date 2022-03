Battiti in crociera, Battiti Live cambia musica: i cantanti, i conduttori e i cambiamenti in programma

La primavera 2022 regalerà al pubblico di Italia1 un programma tutto da ascoltare e ballare. L’intenzione della rete è infatti quella di continuare il grande successo ottenuto con il ritorno di Battiti Live dello scorso anno presentando una storta di spin off della trasmissione da mandare in onda tra qualche settimana. Il titolo sarà infatti quello di Battiti Live MSC Crociere – Il Viaggio della Musica e farà salire a bordo di una nave ammiraglia del noto gruppo vacanze una serie di artisti amatissimi dal pubblico italiano. Ce ne sarà veramente per tutti i gusti ed i fan della grande musica non rimarranno per nulla delusi.

Battiti Live MSC Crociere – Il Viaggio della Musica: uno show itinerante per gli amanti della musica

La notizia era nell’aria da giorni ma a dare l’ufficialità del primo music show itinerante sul mare ci ha pensato lo stesso conduttore del format. A dare la notizia dell’arrivo di Battiti Live MSC Crociere – Il Viaggio della Musica è stato proprio Nicolò De Devitiis, il volto maschile scelto per questa avventura già apprezzato a Le Iene, che in questo progetto sarà al fianco della showgirl Elenoire Casalegno. Proprio lei ha scritto su Instagram: “Finalmente possiamo dirvelo!

Siamo pronti ad imbarcarci su una nave per presentare “il Viaggio Della Musica”, il primo show musicale di “BattitiLive” itinerante nel Mediterraneo con tantissimi artisti! Quando? Dal 31 Marzo su italia1!!“.

Il conduttore dal suo profilo Instagram ha infatti svelato l’arrivo dello spin off del famoso Battiti Live, il festival di musica lanciato da TeleNorba, che da anni accompagna le estati degli italiani. La versione itinerante dello show si svolgerà su di una nave ammiraglia della flotta MSC ed arriverà in televisione questa primavera, con lo stesso De Devitiis che ha svelato la data: il viaggio prende il via su Italia1 nella prima serata di giovedì 31 marzo 2022.

Battiti Live MSC Crociere – Il Viaggio della Musica: gli artisti che parteciperanno

L’arrivo del programma sarà una gioia per gli amanti della musica italiana ed internazionale che potranno ammirare le esibizioni dei loro beniamini in giro per il Mediterraneo. Il particolare ed atteso viaggio ospiterà infatti volti noti della nostra canzone, con i primi nomi fatti trapelare da teamworld.it che già incuriosiscono i tanti fan.

A salire a bordo della nave dovrebbero esserci tra gli altri: Guè Pequeno, Tananai, Dargen D’Amico, Sangiovanni, La Rappresentante di Lista, Elodie, i The Kolors, Ofenbach, Topic, Alice Merton e Justin Quiles e tanti altri che si aggiungeranno nel corso dei giorni prima del debutto ufficiale del 31 marzo 2022.