Caro carburanti, come stanno cambiando i prezzi di benzina e gasolio in attesa del taglio sulle accise

Oggi si sono registrati i primi segnali di ritorno alla normalità per i prezzi di gasolio e benzina. Appena pochi giorni fa, il Governo ha annunciato il taglio delle accise sui carburanti: ecco quali sono i prezzi registrati oggi.

Caro benzina e gasolio, cosa succede oggi dopo l’annuncio del Governo sulle accise

I prezzi alla pompa di benzina e gasolio hanno segnato leggere diminuzioni nella giornata di oggi, 21 marzo, dopo l’ondata di rincari che negli ultimi giorni ha portato sia il gasolio sia la benzina a superare il tetto dei 2€/l. In direzione di una riduzione si è mosso anche l’intervento del Governo annunciato dal premier Draghi nella serata di venerdì, 18 marzo.

Fino al 30 aprile, il Decreto taglia prezzi dispone tra le misure contro il caro energia e carburanti un taglio di 0,25€ sulle accise per ogni litro di carburante. In atteso dell’intervento, i primi segnali si sono registrati già nella giornata di oggi, quando il prezzo del gasolio è tornato a essere inferiore a quello della benzina. Nel frattempo, le quotazioni internazionali di petrolio hanno continuato a registrare prezzi crescenti. In particolare, il Brent si attesta a 111$ al barile, con un +3%.

Quanto costano adesso il gasolio e la benzina: i prezzi rilevati

L’Osservatorio prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico ha rilevato i seguenti prezzi in circa 15.000 impianti, alle 8 di mattina di domenica 20 marzo: per la benzina self service il costo è di 2,134€/l, per la benzina servito è 2,247€/l; il diesel self service si trova ora a 2,120€/l, mentre il diesel servito si attesa a 2,236€/l.

Il GPL servito ha raggiunto un costo pari a 0,888€/l, in leggero rialzo, mentre si mantiene piuttosto costante il metano servito a 2,230€/kg. Il prezzo del Gnl è pari a 2,122€/kg.

Per quanto riguarda le autostrade, i prezzi registrati nella giornata di ieri sono i seguenti: benzina self service 2,217€/l, benzina servito 2,415€/l, gasolio self service 2,216€/l, gasolio servito 2,424€/l, Gpl 0,985€/l, metano 2,677€/kg, Gnl 2,099€/kg.