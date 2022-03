Delia Duran ospite in studio a L’Isola dei Famosi dopo il Grande Fratello Vip: la frecciatina di Ilary Blasi

Nella serata di debutto de L'Isola dei Famosi spicca la presenza in studio di Delia Duran. Ilary Blasi le rivolge un'ironica frecciatina parlando del suo rapporto con Lory Del Santo e il compagno.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi parte subito nel segno di una grande sorpresa in studio, un ritorno in tv dopo pochi giorni: Delia Duran. Protagonista al Grande Fratello Vip, la modella questa volta rimane fuori dal gioco ma per sostenere una concorrente nonché sua cara amica: Lory Del Santo. Inevitabile, però, una battuta di Ilary Blasi sul “triangolo amoroso” con Alex Belli e Soleil Sorge a Cinecittà.

Delia Duran in studio a L’Isola dei Famosi: sorpresa nella puntata di debutto

Il countdown è finito: la nuova edizione de L’Isola dei Famosi ha preso il via questa sera. In studio Ilary Blasi, anche quest’anno al timone dei reality, affiancata dai neo-opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino: inviato dall’Honduras è Alvin, che torna a ricoprire tale ruolo dopo la pausa dello scorso anno.

Tuttavia la diretta di questa prima puntata inizia subito nel segno delle sorprese perché, in studio, è ospite uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi mesi: Delia Duran.

Protagonista nella edizione del Grande Fratello Vip che si è appena conclusa e dove si è classificata in quarta posizione, la modella è ospite questa sera nello studio del reality. Non in qualità di concorrente, questa volta, ma a supporto di una coppia di naufraghi del cast: Lory Del Santo e il compagno Marco Cucolo.

La moglie di Alex Belli è infatti una grande amica dell’attrice e del suo compagno e, per questo motivo, è in studio per supportarli al fianco di tutti gli altri ospiti voluti da Ilary Blasi per questo debutto.

Ilary Blasi e la battutina a Delia Duran: “Roba de triangolo?

“

Le vicende legate al Grande Fratello Vip però non sono del tutto dimenticate, come testimonia la frecciatina di Ilary Blasi a Delia Duran in studio. “C’è qui Delia, che è amica di Lory Del Santo e Marco Cucolo: roba de triangolo oppure solo amica?

“: l’ironica domanda della conduttrice alla modella, in riferimento al fatidico “triangolo amoroso” con Soleil Sorge e Alex Belli che tanto ha fatto discutere al Grande Fratello Vip gli scorsi mesi.

Sorridendo alla Blasi, Delia Duran nega ogni possibilità di triangoli e rivela, parlando della coppia in gioco in Honduras: “Li conosco da 10 anni, loro sono stupendi, penso che sarà una grande scoperta“.