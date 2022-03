Delitti in Paradiso va in onda su Rai2 lunedì 21 marzo: le anticipazioni e la trama dei due episodi di serata

Delitti in Paradiso va in onda su Rai2 nella prima serata di lunedì 21 marzo con due nuovi episodi. Scopri le anticipazioni e la trama dei due episodi di serata.

Delitti in Paradiso va in onda nuovamente su Rai2 con un il consueto appuntamento settimanale del lunedì. Nella prima serata del 21 marzo 2022 il noto ciclo poliziesco propone infatti altri due episodi della nona stagione che prenderanno il via a partire dalle ore 21:20. Ad intrattenere il pubblico nel tentativo di risolvere i casi più contorti ci sarà per l’ultima volta l’amato investigatore Jack Mooney, arrivato all’ultima apparizione nella lunga serie dove ha agito come capo della Polizia dell’isola caraibica di Saint Marie. Scopri le anticipazioni della trama dei due episodi in onda su Rai2 ed aventi il titolo di Gara fatale e Un nuovo inizio.

Delitti in Paradiso – Gara fatale: la trama

Lunedì 21 marzo 2022 su Rai 2 ritorna in onda la nona stagione del conosciuto ciclo di Delitti In Paradiso con il primo episodio dal titolo di Gara fatale. Questa volta ad essere trovato senza vita è il ciclista Xavier Prince che inizialmente sembra essere solo vittima di un tragico incidente: Il corpo è infatti in un burrone mentre partecipava al Tour des Antilles, nascondendo con se un mucchio di segreti.

Jack cerca di convincere Anna a rimanere a Saint-Marie ma lei sembra avere altri piani per la loro romantica vacanza che nel quarto episodio prenderà una piega inaspettata, mentre l’investigatore cercherà ovviamente di risolvere il contorto caso.

Delitti in Paradiso – Un nuovo inizio: la trama

Il quarto episodio della nona stagione ci mostra l’ultima indagine di Jack Mooney e soci.

Proprio mentre indaga sulla morte di un uomo ritrovato cadavere su una barca, il nostro amato Jack deve decidere se accettare l’offerta di Anna o rimanere a Saint Marie.

L’uomo sarà attanagliato dai dubbi ed alla fine deciderà di non accompagnare la donna scegliendo di non restare neanche sull’isola. Jack vorrà infatti avvicinarsi a sua figlia che si sta laureando a Londra e Jack capisce che è giunto il momento di far ritorno da lei ed alla sua vecchia vita.