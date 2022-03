Freedom – Oltre il confine: su Italia1 Roberto Giacobbo va in onda con l’ultima puntata. Temi e anticipazioni

Freedom – Oltre il confine va in onda per l'ultima volta su Italia1 con la conduzione di Roberto Giacobbo. Scopri i temi e le anticipazioni dell'ultimo appuntamento.

Lunedì 21 marzo 2022 su Italia1 si conclude il lungo viaggio tra scoperte ed avventura di Freedom – Oltre il confine, la trasmissione condotta da Roberto Giacobbo che ha portato il pubblico in giro per il mondo tra i misteri più disparati. Il programma a partire dalle ore 21:20 affronta l’ultimo entusiasmante viaggio sparso tra le Marche ed i territori intorno a Rimini, la puntata tratterà poi i misteri legati tra alcune misteriose pietre disseminate per il mondo senza poi dimenticare l’ultimo Museo in dieci minuti da scoprire.

Freedom – Oltre il confine: i temi e gli argomenti dell’ultimo appuntamento

Il viaggio di Roberto Giacobbo si conclude con l’ultimo appuntamento di Freedom che prende il via a partire dalle ore 21:20 su Italia1 dalle splendide Marche.

La prima tappa sarà infatti la città di Pesaro per il racconto del suo cittadino illustre: Gioacchino Rossini, il Mozart italiano. Il conduttore spiegherà il legame tra la città ed il compositore, le cui note condurranno poi le telecamere della trasmissione verso l’elegante Villa Caprile e lo straordinario Castello di Gradara.

Seconda tappa sarà Rimini ed il suo Castello di Montebello dove vivrebbe il fantasma di Azzurrina, una bambina morte nel 1300 che non avrebbe mai lasciato la dimora.

L’indagine affronterà poi un viaggio senza tempo tra Malta, Mohenjo-daro e l’Isola di Pasqua per scoprire il legame tra le imponenti pietre che sono posate sui loro territori.

L’ultimo appuntamento con il Museo in 10 minuti sarà il meglio dei sei incredibili musei distribuiti sul territorio italiano che Roberto Giacobbo ha visitato puntata dopo puntata. Dalla Diorama Gallery alle stranezze del Museo delle Curiosità di San Marino, dai veicoli più e meno moderni del Museo dell’Automobile di Torino alle vicende letterarie del Keats-Shelley Memorial House di Roma fino alle creature del Museo C’era una Volta di Alessandria ed al Museo Zoologico di Napoli.