Gustavo e Jeremias Rodriguez: la famiglia di Belen sbarca all’Isola dei Famosi, vita privata e carriera

Quest’anno L’Isola dei Famosi ha deciso di introdurre un’importante novità nel proprio regolamento e parte dei concorrenti gareggeranno in coppia – riprendendo un po’ il meccanismo introdotto anche al Grande Fratello Vip. Tra i vip pronti ad affrontare quest’avventura insieme ci sono Gustavo e Jeremias Rodriguez, rispettivamente padre e figlio della celebre e amata conduttrice e showgirl Belen.

Gustavo Rodriguez chi è: carriera e vita privata del papà di Belen

Non sono moltissime le informazioni disponibili su Gustavo Rodriguez e quasi tutte le news su di lui sono ovviamente legate ai figli – soprattutto Belen e Cecilia.

Argentino di nascita, ma di origini italiane, è noto che l’uomo in passato è stato pastore anglicano.

Una strada che ha tuttavia deciso di abbandonare per amore della figlia Belen; quando infatti la showgirl ha divorziato da Stefano De Martino, l’intera famiglia – la moglie Veronica, Jeremias e Cecilia – si è trasferita a Milano per starle vicina.

Ad oggi fa il nonno a tempo pieno ed è molto legato ai figli, come si può spesso leggere anche sui rispettivi profili social dei giovani Rodriguez. Non troppo tempo fa, infatti, è stato protagonista di una storia Instagram condivisa da Belen, che ha spiegato di essere stata aiutata da papà Gustavo in occasione di un furto nel suo negozio a Milano.

Jeremias Rodriguez, carriera tv e vita privata dell’influencer

Come anticipato, la famiglia Rodriguez è di origini argentine e, precisamente, Jeremias Rodriguez è nato a Buenos Aires nel 1988. La sua infanzia non è stata delle più semplici, come rivelato dallo stesso influencer in più occasioni, a causa del suo carattere.

Arrivato in Italia insieme al resto della famiglia, anche il secondo dei fratelli Rodriguez si è presto fatto riconoscere dal pubblico della tv apparendo in diversi reality show; nel 2017 entra insieme alla sorella nella casa del Grande Fratello Vip e due anni dopo accetta di andare in Honduras per L’Isola dei Famosi (nel quale rimarrà molto poco, dal momento che un infortunio lo costringe al ritiro).

Per quanto riguarda invece il fronte sentimentale, è noto che il ragazzo ha prima frequentato una ragazza milanese di nome Sara per poi iniziare una relazione con Soleil Sorge; nonostante Jeremias avesse addirittura instaurato un ottimo rapporto anche con la madre dell’influencer, la relazione è ben presto terminata a causa degli stili di vita troppo differenti (anche se sembrano essere rimasti in buoni rapporti).

Dalla scorsa estate sembra aver trovato la pace al fianco di Deborah Togni, assistente di volo di origini siciliane su cui tuttavia ci sono pochissime informazioni.