Laura Maddaloni chi è la naufraga dell’Isola dei Famosi: il judo, il matrimonio con Clemente Russo, figlie

Celebre judoka, ma anche mamma e moglie a tempo pieno. Ecco come si definisce Laura Maddaloni, conosciamo meglio la moglie di Clemente Russo che non ama apparire in tv.

Laura Maddaloni è una celebre judoka e moglie di Clemente Russo. Lo sport, specialmente il judo, in famiglia Maddaloni è una vera e propria tradizione, oltre che una bellissima passione che porta a risultati grandi e importanti. Conosciamo meglio la sua identità e la sua famiglia.

La famiglia di Laura Maddaloni

Nata a Napoli l’11 aprile 1980 (tra circa un mese spegnerà 42 candeline), Laura Maddaloni è figlia di Caterina Iuliano e Giovanni Maddaloni. Proprio da suo papà, Laura eredita la passione per il judo, infatti, il genitore era gestore del Judo Club Star partenopeo. Laura ha due fratelli, uno più grande di lei, Pino, e uno invece più piccolo, Marco, che qualche anno fa ha partecipato all’Isola dei Famosi.

I tre fratelli condividono la passione per il judo, ma Laura ha preferito non partecipare mai a programmi tv.

La carriera sportiva di Laura Maddaloni

La carriera sportiva di Laura Maddaloni è ricca di importanti vittorie e riconoscimenti, ma come appena detto, lei non ha mai voluto apparire in tv. La sua vita è costellata di competizioni e allenamenti di judo, ma Laura si dichiara anche moglie e mamma a tempo pieno.

Laura Maddaloni e il matrimonio con Clemente Russo

Laura Maddaloni e Clemente Russo si sono innamorati nel 2005, quando si sono incontrati per la prima volta durante una gara in Spagna.

Dopo 3 anni di fidanzamento, nel 2008 la judoka e il pugile olimpionico sono convolati a nozze.

La cerimonia si è svolta in una chiesa a Cervinara, un piccolo paese in provincia di Avellino, in Campania, terra d’origine di entrambi. Per l’occasione i due sposi hanno indossato outfit non del tutto classici. Clemente era vestito di oro e bianco con un collo di pelliccia; Laura, invece, indossava un abito di raso bianco con un disegno di tulle trasparente sulla pancia.

Dal loro amore sono nate 3 splendide bambine: Rosy (nel 2011) e le gemelline Janet e Jane (nel 2013).

Considerando anche il loro gatto bianco e grigio che è la mascotte di casa, poi, la famiglia è al completo.