L’isola dei famosi con Ilary Blasi al via: cast, coppie, opinionisti e premio del reality show di Canale 5

Finalmente è arrivo il giorno del debutto per la nuova edizione de L’isola dei famosi. Lunedì 21 marzo 2022 su Canale5 prende il via il reality più selvaggio della televisione italiana che metterà a dura prova la sopravvivenza dei concorrenti in gioco e le coronarie di pubblico ed addetti ai lavori. A tenere in mano il timone di questa lunga traversata sarà per il secondo anno consecutivo Ilary Blasi, l’esuberante conduttrice pronta a vivere l’avventura dei Singoli e delle Coppie inviate in Honduras. Al suo fianco i commenti taglienti degli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino ed il racconto preciso e puntuale del nuovo inviato Alvin.

L’isola dei famosi: la prima puntata in diretta su Canale 5

L’isola dei famosi prende il via su Canale 5 nella prima serata di lunedì 21 marzo 2022. La folta ciurma di Vip scelta da Ilary Blasi e dalla sua squadra di autori è pronta a darsi battaglia sulle coste dell’Honduras. Il reality insegue l’obiettivo di rialzarsi dopo le vicende alterne, in termini di ascolti, della scorsa edizione, e per farlo la Mediaset ha deciso di puntare sull’usato sicuro.

Al fianco della presentatrice, alla seconda conduzione consecutiva, spiccano infatti i ritorni di volti noti della trasmissione come gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, già vincitrice e presentatore del format, e del cavallo di ritorno come inviato di Alvin.

L’isola dei famosi: il cast della trasmissione

La trasmissione ha puntato sull’usato sicuro in termini della squadra al comando di questa nuova edizione mentre per il gioco vero e proprio il format ha introdotto una importante novità. Ad abitare l’isola dell’Honduras ci saranno infatti due gruppi di naufraghi divisi tra i Singoli e le Coppie, pronti a battagliare nelle difficili prove del programma alla ricerca di laute ricompense.

Ecco chi famosi facenti parte del gruppo dei Singoli:

Antonio Zequila

Floriana Secondi

Marco Melandri

Blind

Roberta Morise

Nicolas Vaporidis

Jovana Djordjevic

Ilona Staller

Estefania Bernal

Roger Balduino

A dare battaglia al gruppo dei Singoli sarà invece quello delle Coppie che sarà composto dai naufraghi:

Guendalina ed Edoardo Tavassi , sorella e fratello

, sorella e fratello I Cugini di Campagna

Lory Del Santo e Marco Cucolo , fidanzati

, fidanzati Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni , madre e figlio

, madre e figlio Gustavo e Jeremias Rodriguez, padre e figlio

Clemente Russo e Laura Maddaloni, marito e moglie

Il vincitore finale, dopo una dura lotta, potrà portarsi a casa 100mila euro, la metà sarà devoluta in beneficenza.