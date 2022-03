Marco Melandri all’Isola dei Famosi, chi è il campione del motociclismo: esordi, carriera e vita privata

Marco Melandri, campione mondiale nel motociclismo, pronto a mettersi in gioco in una nuova avventura: l'Isola dei Famosi.

Marco Melandri è uno dei volti italiani del motociclismo più famosi del mondo. Dopo aver lasciato, nel 2020, il mondo delle corse, si è completamente dedicato alla famiglia e ora siamo pronti a vederlo in veste di concorrente all’Isola dei Famosi.

Esordi e carriera di Marco Melandri

Marco Melandri è nato a Ravenna il 7 agosto 1982. Ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo del motociclismo a soli 5 anni, a 8 anni è passato alle minimoto e, nel 1997, è stato campione italiano della 125. Sempre nel 1997 si è posizionato 17esimo nel Gran Premio in Repubblica Ceca e successivamente ha disputato 4 gare all’Europeo.

Nel 1998 è stato il più giovane pilota a vincere il Gran Premio di motociclismo.

Il celebre pilota nel 2000 ha partecipato al mondiale classe 250 e nel 2002 ha conquistato il titolo mondiale. Dal 2010 al 2014 Melandri ha annunciato il suo passaggio nel Mondiale Superbike e l’anno dopo è tornato in MotoGp con Aprilia. Nel 2020 il motociclista si è ufficialmente ritirato dal mondo delle corse.

Nel corso della sua carriera ha vinto un titolo mondiale nella classe 250, cinque gran premi in MotoGP e il titolo vice-campione del mondo nel 2005 e di pilota italiano con più gare vinte (22) in Superbike.

Nella sua vita motociclistica ricca di vittorie e successi, ha avuto un rapporto speciale con il giovane neo-papà Valentino Rossi, con cui è praticamente cresciuto insieme coltivando la passione per le moto.

Marco Melandri naufrago all’Isola dei Famosi

Presto vedremo Marco Melandri nelle vesti di concorrente della nuova edizione del programma di Canale 5 L’Isola dei Famosi. All’interno del reality show in partenza il 21 marzo, condotto da Ilary Blasi, Melandri sarà nel gruppo dei ‘single’ insieme a nomi molto noti quali Roberta Morise, Antonio Zequila e Ilona Staller, meglio conosciuta come ‘Cicciolina’.

Marco Melandri compagna e figlia

Marco Melandri dal 2005 è legato a Manuela Raffaetà. Quest’ultima ha lavorato come modella per alcuni dei più grandi stilisti, da Dolce e Gabbana a Roberto Cavalli, ed è stata protagonista di parecchie campagne pubblicitarie. I due si sono conosciuti al Motorshow di Bologna, dove lei era in veste di modella per un evento. Manuela è la storica umbrella girl del pilota. Hanno una figlia, Martina, nata il 19 luglio 2014 e abitano a Ravenna.

Alla fine del 2020 c’è stato un breve distacco tra i due che ha portato alla temporanea rottura della coppia.

In un post sui social Melandri ammette di aver avuto una love story con una ragazza di cui non ha fatto il nome ma posta una foto, svelando ogni retroscena.

“Fine 2020 non è segreto, con la Manuela abbiamo rotto e ognuno stava a casa propria agendo nel bene di nostra figlia.. Nel mentre ho conosciuto una ragazza, AM (non taggo e non faccio nomi per privacy) ed è nata una storia, non una semplice frequentazione. Manuela era a conoscenza di tutto”.

Un anno dopo l’ex pilota ha deciso di fare dietrofront: lasciando questa nuova fiamma e cercando di ricostruire la famiglia con l’ex moglie.

Sempre su Instagram ha scritto: “Ho iniziato a sentirmi sempre in difetto con tutto e tutti, sentivo di lasciar dietro di me dolore, tristezza e non più amore e allegria. Ho rimesso la mia vita in ordine partendo dalla priorità assoluta, mia figlia… La Manu dopo un suo percorso non ha mai perso di vista l’obiettivo famiglia e prendendomi per mano, anzi che entrare in conflitto anche quando ne aveva tutte le ragioni, mi ha mostrato la strada ed abbiamo riunito la famiglia”.