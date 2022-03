Maria De Filippi molto diretta a Uomini e Donne: “Te poi sparà”, le vicende di una Dama accendono lo studio

Ida Platano è tornata al centro dello studio televisivo di Uomini e Donne, nella puntata del 21 marzo. La Dama bresciana ha aggiornato il pubblico del dating show sul proseguire della sua storia con Alessandro Vicinanza. Nella discussione sono intervenute anche Tina Cipollari e Maria De Filippi.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: opinioni divergenti

Dopo un mese e mezzo di Uomini e Donne in cui i telespettatori seguono, praticamente in agonia, le liti per il nulla di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, nella puntata del 21 marzo di Uomini e Donne i due, sembra impossibile, ma hanno discusso ancora.

Non una discussione da cinque minuti, ma un battibecco epico di circa mezz’ora, con tanto di commento di opinionisti e, perfino, di Maria De Filippi. Ida Platano è diventato un caso insomma (per chi si potesse confondere, bisogna specificare non umano). Sarà che la Dama bresciana riuscirebbe a discutere anche con una sedia e che il pubblico la sente lamentarsi da anni, ma, la vicenda è così al limite, che non si riesce neanche più a stare dalla parte di qualcuno dei due.

L’unica cosa giusta, per cui, si fa il tifo tutti, l’ha detta Tina Cipollari: “Gli attributi di dire ‘Non fai per me‘”. Ida Platano ascolta questa donna: non ti va bene, chiudi, scappa, lascia perdere, prima di essere indagata per istigazione al suicido nei confronti del Cavaliere, che, veramente, non ti sopporta più, come mezza Italia.

Maria De Filippi interviene su Ida Platano a Uomini e Donne

Partiamo dal presupposto che Ida Platano non ha mai ragione, già solo per i suoi modi. Ma, per quanto impossibile sembri, il suo discorso nella puntata del 21 marzo potrebbe anche sembrare giusto: “Fanno fatica, vogliono stare a casa loro… Gli uomini di oggi sono così“. Effettivamente molte donne potrebbero fermarsi, davanti ai continui stop sulla convivenza che mette Alessandro Vicinanza.

Ma ha anche ragione Tina Cipollari quando dice che non puoi chiedere tutto questo dopo un mese e mezzo di litigi e poco altro: “Ansia, pregiudizi, cattivi pensieri, non costruisci niente… Avrete litigato venti volte… Prima costruisci il presente… Sta storia tra un mese è finita“.

Maria De Filippi, invece, sembra totalmente dalla parte della Dama bresciana: “Alessandro non è una questione di mettercela… Non ti deve andare bene solo quando ci fai l’amore… Ti deve piacere anche nei lati pesanti suoi… Se a 42 anni ancora devi giocare di tattiche, te poi sparà… A sedici anni, a 41 no“.

Cara Maria ma se noi telespettatori abbiamo paura appena Ida Platano apre bocca, il povero Alessandro Vicinanza come potrebbe addirittura amare anche il suo lato pesante?