Roberta Morise chi è: la carriera da Miss Italia all’Isola dei Famosi 2022, vita privata le storie e i flirt

Roberta Morise, è una delle conduttrici italiane più conosciute e che ha fatto più carriera negli ultimi anni. Dopo i suoi esordi a Miss Italia nel 2004 e la storia d’amore con il grande Carlo Conti, il 21 marzo la showgirl sbarca come naufraga all’Isola dei Famosi 2022.

Roberta Morise: esordi, carriera e l’Isola dei Famosi

Roberta Morise ha oggi 36 anni. Ha esordito nel 2004 come Miss Italia classificandosi al 4 posto. Da qui la sua carriera ha preso il via, non solo perché ha potuto farsi notare essendo quasi salita sul podio, ma anche perché quello stesso anno ha preso parte come corista a I Raccomandati.

Successivamente ha affiancato Carlo Conti anche in altri programmi quali L’anno che verrà e L’Eredità.

Tra le altre esperienze della showgirl, non si possono dimenticare i quattro anni in cui ha fatto la co-conduttrice di Easy Driver, e i due anni insieme a un altro grande professionista come Giancarlo Magalli, con cui ha presentato I Fatti Vostri.

Dopo vari programmi televisivi in cui l’abbiamo vista come conduttrice, ora sbarca all’Isola dei Famosi come concorrente. Se fino a fine febbraio questo pareva essere solo un rumors, a oggi è stato confermato e vedremo la bellissima showgirl italiana sull’isola dell’Honduras.

Ilary Blasi può dunque sorridere, perché la Morise rappresenta un pezzo grosso che potrebbe sconvolgere ogni dinamica interna alla trasmissione.

L’amore per la musica di Roberta Morise

Roberta Morise può vantare non solo della sua bellezza, ma anche della sua fantastica voce. Ama la musica da sempre, tanto che la portò a voler intraprendere una strada parallela a quella della conduzione televisiva, iniziando seriamente anche il percorso musicale. È del 2011, infatti, l’album “È soltanto una favola“, trainato dal singolo Dubidoo. Nel dicembre 2020, poi è uscito il suo “A mano a mano“, nuovo singolo di Roberta Morise feat.

Pierdavide Carone.

Gli amori di Roberta Morise

Roberta Morise dopo aver affiancato in molti programmi Carlo Conti, tra i due è nata una relazione terminata nel 2011.

Dopo Carlo Conti, Roberta Morise ha vissuto un altro grande amore con Luca Tognola. I due sono usciti allo scoperto nel 2016 e per tre anni hanno condiviso la loro vita. La storia, però, è finita nell’estate del 2019.

Oltre a queste due relazioni importanti, alla conduttrice sono stati attribuiti tantissimi flirt smentiti dai diretti interessati, tra questi spuntano i nomi di: Eros Ramazzotti e Ignazio Boschetto de Il Volo.

Nel 2021 Roberta Morise è stata legata sentimentalmente a Giulio Fratini, 30enne ed ex di Raffaella Fico. Non è chiaro se tra i due sia in corso ancora qualcosa perché Morise ha dichiarato di voler partecipare come single all’Isola dei Famosi.