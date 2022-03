Asia Gianese si è laureata in scienze politiche: le foto da dottoressa dell’influencer da 1 milione di follower

Asia Gianese, influencer milanese classe 1999, si è appena laureata a pieni voti. Da oggi la ragazza è ufficialmente una dottoressa in scienze politiche, titolo che potrà fornirle la possibilità di nuovi sbocchi professionali (benché il lavoro sui social vada a gonfie vele).

Asia Gianese, influencer e “politologa”: il titolo della tesi

La Gianese ha conseguito la laurea all’università statale di Milano discutendo una tesi dal titolo “Il dialogo tra l’educazione alla legalità e l’azione-dal pensiero di Hannah Arendt al modello Riace”, come si può vedere da un post sul feed dedicato proprio al nuovo traguardo raggiunto.



Asia Gianese ha affiancato la passione per i social alla voglia di mettersi in gioco nel mondo accademico. Al grande pubblico è divenuta nota, in passato, per via di alcune frasi clou sulla sua vita e sul suo lavoro. In un’intervista a la Zanzara, ad esempio, disse: “La mattina mi sveglio e non faccio nulla. Mi pagano 500 euro per un post, anche le te**e rifatte me le hanno regalate“.

Asia Gianese ai tempi del Covid, i viaggi a Dubai e il “progetto di vita”

Nel 2021 la figura di Asia Gianese divenne virale invece per una sua intervista fatta mentre era a Dubai: la modella e influencer si collegò a Live Non è La D’Urso in un momento in cui l’Italia era completamente in zona rossa, e in studio le chiesero come mai invece lei si trovava Dubai.

L’influencer rispose dichiarando che era lì per motivi di lavoro: “Non posso dirlo perché ho firmato un accordo di riservatezza.

Sono una modella, faccio la promoter: questo è il mio progetto di vita“.

Dubai, d’altronde, nel tempo è diventata per lei una seconda casa e ci passa molto tempo nell’arco dell’anno. I numeri sui social mostrano che la ragazza, benché giovanissima, ha già uno straordinario successo. Oggi sui Instagram conta oltre 1 milione di follower.

Un percorso che ha costruito sicuramente nel tempo, avvicinandosi ai social e poi al mondo della televisione (molti ricordano la sua partecipazione a molti programmi di Canale 5).