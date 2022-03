Bonus musica 2022: cosa prevede l’incentivo e a quanto ammonta la cifra messa a disposizione dal governo

Il governo ha confermato il bonus musica anche per il 2022, con qualche novità. L'incentivo è previsto per avvicinare i giovani all'arte della musica. Come accedere al bonus.

Il governo Draghi ha deciso di prorogare il bonus musica anche per il 2022, per le famiglie a basso reddito. Tale bonus è previsto dalla legge di Bilancio 2022 per incentivare i giovani ad approcciarsi al mondo della musica. Come riporta il portale dell’Agenzia delle Entrate, il sostegno economico è previsto per i minori dai 5 ai 18 anni. È possibile usufruire del bonus musica tramite l’iscrizione presso conservatori, bande, cori, scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione o istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Le cifre del bonus musica 2022

Per quanto riguarda le cifre messe a disposizione del governo, ci sono delle novità.

Nei due anni precedenti, il bonus musica poteva essere richiesto dalle famiglie con un ISEE inferiore ai 30mila euro e la cifra era pari a 200 euro. Mentre da quest’anno l’incentivo potrà essere richiesto esclusivamente dalle famiglie con ISEE complessivo pari a 36mila euro, e la detrazione è pari al 19% della spesa totale, fino a 1.000 euro.

Come richiedere il bonus musica 2022

Le novità relative al bonus musica 2022 non riguardano unicamente le cifre ma anche le modalità di richiesta del bonus stesso. A differenza dei due anni precedenti in cui il bonus doveva essere richiesto tramite apposita domanda, quest’anno invece consiste in una detrazione fiscale.

Durante la compilazione del 730 è necessario sottoscrivere le spese sostenute in un’apposita sezione dedicata al bonus musica.

Ogni spesa sostenuta dovrà essere inoltre giustificata.

La dichiarazione dei redditi può essere compilata da soli o rivolgendosi ad un CAF, al quale bisogna inviare ogni spesa sostenuta. Quest’ultime devono essere obbligatoriamente tracciabili, cioè tramite metodi di pagamento accettati come:

versamento postale o bancario;

carte di debito, di credito o prepagate;

assegni bancari e circolari.

Come supporto per la compilazione del nuovo modello, l’Agenzia delle Entrate a disposizione una guida, nella quale sono presenti le indicazioni per il Bonus Musica, nella voce “spesa per i conservatori”.