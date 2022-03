Estrazioni Lotto estrazione martedì 22 marzo 2022: quali saranno i numeri vincenti

Primo concorso della nuova settimana per gli appasionati italiani del gioco del Lotto. La nuova estrazione prende il via a partire dalle ore 20:00 di martedì 22 marzo 2022, con i numeri estratti che prenderanno posto sulle 11 conosciute ruote. Prendi parte responsabilmente alle estrazioni che si tengono ogni martedì, giovedì e sabato e segui gli esiti delle estrazioni qui sul nostro giornale. Scopri tutti i numeri estratti a partire da qualche minuto dopo le ore 20:00 di oggi.

Qui puoi trovare e confrontare le vecchie estrazioni del Lotto, così come quelle del Superenalotto. Non dimenticare poi che ogni giorno avvengono anche le estrazione del Million Day, consultale al link.

Estrazioni Lotto: scopriamo l’ambo e le sue varianti di gioco

Il sito de Il gioco del Lotto offre un’interessante rubrica legata al glossario dei termini che popolano la lotteria più famosa d’Italia, che non solo chiarisce i termini e le espressioni che ruotano attorno al gioco ma che offre anche delgli interessanti spunti di gioco.

Come già affrontato in precedenza durante i nostri articoli sul tema, ora andremo a vedere i termini e le espressioni legate all’ambo, spiegando cosa sono e ricordando che il semplice ambo è quella combinazione composta da due numeri e che arriva a pagare fino a 250 volte la posta giocata.

Vediamo quali sono le definizioni:

Ambata : termine usato per indicare l’estratto;

: termine usato per indicare l’estratto; Ambetto : è composto da due numeri tra quelli giocabili (ovviamente dall’1 al 90) e si compone dal numero giocato più il numero precedente o successivo di uno di quelli giocati restanti. E’ possibile pronosticare un ambetto giocando da 2 a 10 numeri;

: è composto da due numeri tra quelli giocabili (ovviamente dall’1 al 90) e si compone dal numero giocato più il numero precedente o successivo di uno di quelli giocati restanti. E’ possibile pronosticare un ambetto giocando da 2 a 10 numeri; Ambo complementare: è un ambo composto da due numeri che sommati danno 90 ( esempio: 10-80, 11-79, 12-78, 13-77 e così via);

Ambo a divisore comune: questa espressione è sinonimo di “diametrale” ed indica un ambo formato da due numeri che distano 45 unità ( esempio: 30-75, 31-76, 32-77, 33-78, 34-79, 35-80 e così via fino a 45-90);

Ambo simmetrico: indica l’ambo formato da numeri la cui loro somma dà 91.

Gioca al Lotto responsabilmente

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.