Incidente sul Lago di Garda, c’è la sentenza per i due turisti tedeschi che travolsero Greta e Umberto

Ci sono novità per i due turisti tedeschi che travolsero e uccisero Umberto Garzarella e Greta Nedrotti mentre erano a bordo del loro motoscafo, sul Lago di Garda. Ecco gli ultimi sviluppi di questa tragedia.

Tragedia sul lago di Garda, condannati i due turisti tedeschi che travolsero Greta e Umberto

Era il 19 giugno quando Greta Nedrotti, 25 anni, e Umberto Garzarella di 37 anni si trovavano sulle acque del Lago di Garda sulla loro imbarcazione. Erano al largo di Salò, dopo essere salpati intorno alle 22.30. Poco più tardi, due turisti tedeschi a bordo di un motoscafo li avrebbero travolti e uccisi, falciandoli ad altissima velocità senza fermarsi a prestare soccorso.

Il corpo di Umberto viene ritrovato da un pescatore, ancora sui resti dell’imbarcazione, mentre quello di Greta viene recuperato a quasi 100 metri di profondità, al largo di Portese. Dopo un processo durato 5 mesi, i due turisti tedeschi Christian Teismann e Patrick Kassen sono stati condannati per omicidio colposo e naufragio. È invece decaduta l’accusa di omissione di soccorso.

Le ricostruzione della tragedia e le condanne per i due turisti tedeschi

La sentenza è stata pronunciata nella giornata di ieri, 21 marzo, dal tribunale di Brescia.

Teismann, proprietario del motoscafo Riva che ha travolto i due giovani, è stato condannato a 2 anni e 6 mesi. Kassen, che era invece alla guida durante il tremendo incidente, ha ricevuto una condanna a 4 anni e 6 mesi. Secondo quanto avevano dichiarato i due turisti tedeschi, l’impatto contro la barca di Greta e Umberto era stato scambiato per l’impatto con un ramo o un tronco.

A causa dell’oscurità, non sarebbero riusciti a distinguere nulla. Sul loro motoscafo, però, erano stati ritrovati segni riconducibili a uno scontro di portata ben maggiore. Esaminando i video di quella terribile serata, è stato possibile notare come Kassen avesse un equilibrio piuttosto instabile sul motoscafo, al punto da essere caduto in acqua, dettaglio che ha scatenato subito il sospetto che avesse un tasso alcolemico elevato.

In base ai risultati delle autopsie, Umberto è morto sul colpo per il terribile impatto, mentre con ogni probabilità Greta è stata sbalzata dall’imbarcazione ed è precipitata in acqua, trovando la morte forse per annegamento.