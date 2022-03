La principessa giapponese Aiko debutta in pubblico. La figlia dell’imperatore brilla per eleganza e semplicità

Per la legge reale del Giappone non potrà mai regnare in quanto donna, ma la principessa Aiko avendo compiuto 20 anni ha fatto il suo debutto ufficiale nella vita pubblica.

La principessa del Giappone Aiko, figlia dell’imperatore Naruhito e della madre imperatrice Masako, ha fatto la sua prima apparizione pubblica durante una conferenza stampa. La principessa è stata in passato al centro di una disputa politica e culturale legata alla possibilità di farla succedere al trono del Crisantemo. Eppure, nonostante il tentativo e il compimento dell’età giusta non potrà mai regnare da sola, in quanto donna. È stato deciso, infatti, che il trono passerà a suo zio il principe ereditario Akishino, unico uomo nella linea di successione.

La Principessa Aiko tra i problemi d’ansia e la vita pubblica

Figlia dell’attuale imperatore giapponese, Naruhito, la principessa Aiko ha compiuto 20 anni lo scorso dicembre.

Fin da bambina il popolo giapponese l’ha conosciuta come una giovane devota al suo ruolo pur avendo sofferto di problemi legati all’ansia; questo l’ha portata ad isolarsi molto.

Dal 2019, quando suo padre Naruhito è diventato imperatore e Aiko è sempre rimasta al suo fianco e a quello della madre imperatrice Masako, al contempo, però, studia anche letteratura giapponese alla Gakushuin University di Tokyo con il progetto di costruirsi un futuro lontano dalle regole imperiali visto che non le permettono di prendere il trono.

Nel corso della conferenza stampa che l’ha vista protagonista, la giovane principessa ha parlato della cugina Mako, che ha lasciato la casa reale per sposare un commoner giapponese trasferendosi negli Stati Uniti.

La mancata possibilità di ascendere al trono della principessa, riferisce Cosmopolitan, non ha fatto piacere alla poplazione; secondo alcuni sondaggi riportati dalla rivista, i sudditi avrebbero voluto uno svecchiamento della legge conservatrice.

La prima conferenza stampa della principessa Aiko

Avendo ormai compiuto 20 anni, il 17 marzo la principessa Aiko ha tenuto la sua prima conferenza stampa facendo di fatto il suo debutto nella vita pubblica.

In tale occasione si è detta molto emozionata e ha anche confermato il suo impegno verso i doveri reali.

Alla conferenza stampa Aiko ha colpito per la semplicità del suo outfit, indossando un semplice tailleur crema, scarpe con un piccolo tacco e come pettinatura una coda bassa. Al collo un elegante filo di perle e una spilla a forma di fiore in diamanti con al centro una perla.