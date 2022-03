Bimba ucraina in fuga dalla guerra uccisa a Crotone: il 18enne alla guida l’avrebbe travolta volontariamente

C'è una svolta per la tragedia avvenuta a Crotone, dove una bimba di 5 anni in fuga dalla guerra in Ucraina è stata travolta e uccisa: la caccia al colpevole sarebbe conclusa.

Ci sono importanti aggiornamenti per il caso della bimba ucraina travolta e uccisa a Crotone. La piccola, di appena 5 anni, era arrivata da pochi giorni in Italia dopo essere fuggita dalla guerra. Ecco cosa hanno svelato le indagini sul presunto colpevole.

Bimba ucraina investita e uccisa a Crotone, trovato il presunto colpevole

Novità sulla tragedia avvenuta a Crotone, dove una bambina di 5 anni era fuggita dall’Ucraina e aveva trovato rifugio in Italia con alcuni familiari. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola sarebbe stata investita da un’automobile guidata da un 45enne, che l’avrebbe travolta mentre si trovava nella periferia della città in compagnia della cugina e del fidanzato di lei.

L’avanzamento delle indagini ha però portato a una nuova svolta, stabilendo che a travolgere la bimba sarebbe stato un 18enne, in possesso del solo foglio rosa, figlio dell’uomo 45enne inizialmente sospettato. I due erano a bordo di un Doblò che ha investito la bambina. Ora il 18enne è stato individuato e arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato, e la motivazione che avrebbe portato all’incidente è sconvolgente.

Cosa è emerso dalle indagini sul possibile movente del 18enne alla guida

Il giovane sarebbe già stato fermato ad agosto 2020 e a marzo 2022 per aver guidato senza la patente e ora su di lui pende l’accusa di aver provocato deliberatamente l’incidente e quindi la morte della bambina ucraina.

Secondo le testimonianze che sono state raccolte, il giovane avrebbe incrociato la vittima e le altre 2 persone verso le 18.30 di domenica sera, mentre stavano camminando in fila indiana. A questo punto, il giovane conducente avrebbe effettuato un’inversione di marcia e si sarebbe scagliato su di loro, travolgendoli a velocità folle.

La bimba è morta sul colpo mentre il fidanzato 16enne della cugina, che quella sera stava portando in braccio la piccola, è ricoverato con prognosi riservata.

Al momento non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini hanno portato alla luce un possibile movente: il 18enne alla guida sarebbe stato “interessato” alla cugina della piccola e avrebbe avuto alcuni screzi con il fidanzato 16enne di lei. Se questa ipotesi dovesse essere confermata in seguito, la posizione del 18enne potrebbe aggravarsi ancora di più. Per il momento, I carabinieri del comando provinciale di Crotone hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio stradale aggravato in concorso.