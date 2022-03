Bitcoin “basso” e timori geopolitici non sono cattive notizie per i trader: ecco perché

Il Bitcoin resta attorno a quota 40.000 dollari mentre non si arresta lo scontro in Ucraina tra le forze militari locali e quelle russe e dopo che il mondo delle crypto ha risposto in maniera blanda all’annuncio di una legislazione ad hoc voluta dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

Cos’è accaduto nell’ultima settimana

La scorsa settimana, c’è stato un sentimento di rischio dopo la riunione del FOMC in cui la Federal Reserve ha aumentato i tassi dello 0,25% come previsto. Il Bitcoin ha raggiunto un massimo di 42.400 dollari. Tuttavia, all’inizio di questo abbiamo assistito a un calo attorno a 40.500 dollari poiché ci sono crescenti timori sulla guerra tra Russa e Ucraina.

L’ultimatum per consegnare Mariupol alle forze russe e la Russia che accusa i “nazionalisti ucraini” di aver pianificato attacchi terroristici contro città ucraine e cittadini stranieri “per incolpare la Russia” hanno portato a un sentiment di propensione al rischio per i mercati globali poiché l’indice del dollaro è salito mentre il Bitcoin e le azioni sono scesi.

Tra le atrocità della guerra, nelle ultime settimane, il Bitcoin e le altre cryptovalute hanno ricevuto un grande sostegno dalle autorità di regolamentazione di tutto il Mondo.

L’Ucraina ha legalizzato le cryptovalute la scorsa settimana quando il presidente Zelensky ha firmato il disegno di legge sulle risorse digitali.

Gli sviluppi negli USA

Inoltre, ci sono ridotti timori di una rigorosa regolamentazione delle cryptovalute da parte degli Stati Uniti in risposta alla Russia che potenzialmente utilizza le valute digitali per eludere le sanzioni. Il segretario al Tesoro degli USA ha affermato che il mercato delle cryptovalute non è attualmente abbastanza grande per far funzionare un’economia e che l’ecosistema delle valute digitali è troppo sottosviluppato per facilitare efficacemente l’evasione delle sanzioni su larga scala.

Inoltre, ha aggiunto che, “mentre sta crescendo perché l’uso delle cryptovalute è in crescita, la sua quota come mezzo per la finanza illecita non è da nessuna parte così grande come il semplice utilizzo di contanti“. Questo è uno sviluppo promettente in quanto dimostra consapevolezza e comprensione del settore delle criptovalute da parte dei principali regolatori.

La senatrice Elizabeth Warren rimane preoccupata poiché la scorsa settimana ha presentato un disegno di legge “per garantire che Vladimir Putin e le élite russe non utilizzino risorse digitali per minare le sanzioni economiche della comunità internazionale contro la Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina“.

Nonostante i timori di Warren, le parole del segretario al Tesoro sono considerate promettenti per il settore.

Dall’inizio della guerra, il Bitcoin è tradato come le azioni

Il prezzo del Bitcoin è sceso dopo l’invasione russa dell’Ucraina perché è stato trattato come un asset di rischio ma è probabile che questo atteggiamento nei confronti della cryptovaluta per eccellenza sia temporaneo, come ha affermato il CEO di una delle più grandi organizzazioni indipendenti di consulenza finanziaria, gestione patrimoniale e fintech del Mondo.

L’osservazione di Nigel Green, amministratore delegato e fondatore del gruppo deVere, arriva mentre il Bitcoin ha perso terreno dopo l’inizio “dell’aggressione militare” in Ucraina.

Green ha commentato: “Il Bitcoin viene spesso definito “oro digitale” perché è stato considerato un porto sicuro in tempi di sconvolgimenti, uno che non è correlato ad altri mercati finanziari. Tuttavia, il suo prezzo ha subìto un duro colpo, in tandem con il mercato azionario, dopo l’attacco russo. In quanto tale, il Bitcoin è, attualmente, considerato un asset di rischio, insieme alle azioni”.

In effetti, secondo Green, la correlazione tra cryptovalute e mercati azionari è stata piuttosto solida negli ultimi mesi sia per quanto riguarda le notizie sull’inflazione che le questioni geopolitiche.

Il CEO di deVere ha continuato: “Ma tutto questo potrebbe cambiare ancora. I fondamenti “dell’oro digitale” per il Bitcoin rimangono inalterati, vale a dire la sua offerta resta limitata. Inoltre, penso che potremmo vederlo tornare a essere considerato un bene rifugio man mano che la situazione in Ucraina si sviluppa perché non è confiscabile, il che potrebbe diventare estremamente importante man mano che le autorità centralizzate adottano misure drastiche“.

Dalla situazione in Russia, possibilità di acquisto per i trader di Bitcoin

Secondo l’agenzia di stampa TASS, la banca centrale della repubblica di Donetsk, nell’Ucraina orientale, ha fissato un limite ai prelievi a un massimo di 10.000 rubli o 129 dollari al giorno dagli sportelli automatici.

Nel frattempo, i risparmi dei russi potrebbero essere confiscati in risposta alle sanzioni contro il Paese, secondo Nikolai Arefiev, membro del Partito Comunista del Paese e vicepresidente della commissione per la politica economica della Duma.

“In questo ambiente preoccupante, c’è un vero motivo di rischio per un sistema monetario decentralizzato, a prova di manomissione e non confiscabile. Non credo che la corsa al calo dei prezzi di Bitcoin sia ancora finita”, ha spiegato ancora Green.

Pertanto, le prossime settimane presenteranno serie opportunità di acquisto per molti investitori che cercano di trarre vantaggio dai prezzi più bassi per quello che è ampiamente considerato il futuro del denaro.

Per il manager, le crypto sono una nuova asset class entusiasmante e, in quanto tale, il modo in cui viene trattata dagli investitori continuerà, naturalmente, a cambiare. “Tuttavia, una cosa rimarrà fissa: il fascino delle valute digitali senza confini nel nostro Mondo sempre più guidato dalla tecnologia“.

L’analisi tecnica

Il Bitcoin si sta consolidando sotto i 41.000 dollari poiché la percentuale di detentori a lungo termine sul mercato continua ad aumentare. I dati on-chain di Glassnode ce lo mostrano poiché il rapporto shock dell’offerta illiquida sta aumentando notevolmente. Questo rapporto ci mostra la percentuale di offerta che viene assorbita da entità con una storia statistica bassa di spesa dei propri BTC.

Questo rapporto è in costante rialzo dal maggio del 2021 ed è aumentato quasi verticalmente nelle ultime due settimane. Ciò aggiunge confluenza all’idea che i detentori di lungo termine accumulino Bitcoin a questi prezzi, suggerendo quindi una struttura di mercato rialzista per il medio-lungo termine.