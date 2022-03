Carlo Conti premia il meglio del cinema italiano: sarà lui il conduttore dei David di Donatello

Per il quinto anno consecutivo sarà il conduttore toscano a tenere in mano le redini della premiazione dei David di Donatello. La manifestazione che premia il meglio del cinema italiano sta per tornare per celebrare le eccellenze del mondo del cinema nostrano per l’annata 2021 donando la celebre statuetta che corona il lavoro di attori, registi, sceneggiatori, costumisti, truccatori, musicisti e quanto altro. La serata di gala andrà in onda come sempre su Rai1 il prossimo martedì 3 maggio 2022 e vedrà la conduzione proprio di Carlo Conti, ormai da considerarsi un volto storico della kermesse italiana.

Carlo Conti conduce i David di Donatello

Spetterà nuovamente a Carlo Conti consegnare la prestigiosa statuetta che celebrerà le fatiche del cinema italiano dello scorso anno. Ad annunciarlo è Tv Sorrisi e Canzoni che anticipa la quinta conduzione consecutiva del presentatore per la importante kermesse nostrana.

Il toscano sarà al timone della serata di gala che andrà in onda su Rai1 il prossimo 3 maggio 2022 e che coinvolgerà le eccellenze del cinema italico del 2021. Al suo fianco potremo infatti ammirare tutti i protagonisti meritevoli dele candidature al premio, nelle quali categorie spiccano senza dubbio quelle di miglior regista, miglior attore ed attrici protagonisti oltre a quella per i miglior film.

Le dichiarazini di Carlo Conti

La serata dei David di Donatello che premierà il meglio di attori, registi, sceneggiatori, costumisti e di tutto il comparto del nostro cinema sarà senza dubbio una grande ed imperdibile serata di spettacolo come successo gli anni scorsi, anche in quella celebre edizione condizionata dal Covid che ridusse le ambite premiazioni ad essere realizzate a distanza ed in collegamento.

Carlo Conti, nelle parole rilasciate a Tv Sorrisi e Canzoni, si è detto orgoglioso della conduzione affidatagli ribadendo che il premio: “È il più importante e prestigioso premio del cinema italiano e stavolta sono particolarmente felice perché torneremo nel luogo dove si fa il cinema in Italia: Cinecittà.

Sarà una edizione ricca, importante, che spero aiuti ancora una volta a valorizzare il cinema italiano, a premiarlo, a evidenziarlo e a fare venire voglia al pubblico di andare ad apprezzarlo nelle sale”.