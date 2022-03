Franco cede a Gemma Galgani a Uomini e Donne, la confessione: “Viaggio sempre con l’olio da massaggio”

Dopo un periodo molto complicato, Gemma Galgani ha finalmente trovato un Cavaliere che la intriga. Si tratta del professore Franco. Il Cavaliere ha, in prima battuta, rifiutato la Dama, ma, in seguito, ha deciso di uscire con lei.

Tra i due protagonisti del dating show è scattato anche il bacio.

Gemma Galgani convince Franco: scatta il bacio a Uomini e Donne

Tanto ha fatto e tanto ha detto, che Gemma Galgani è riuscita nel suo intento. Ha trovato un corteggiatore, almeno per adesso. Nel video post puntata, la Dama torinese girava come uno squalo in cerca della sua preda. Luigi se l’è data a gambe, rispondendo alla sua offerta: “Ci saremmo potuti vedere anche stasera volendo“, con un secco: “Ciao Gemma“.

Invece nella rete della Dama, è caduto l’insospettabile Franco. Probabilmente costretto da qualcuno, sennò non si spiega il suo totale cambiamento di prospettiva. Si deve dire che se i due recitano lo fanno anche bene, perché sono altamente credibili, mentre si tengono costantemente mano nella mano. L’allusione del Cavaliere: “Hai le mani da massaggio proprio… Viaggio sempre con l’olio da massaggio, perché non si sa mai“, faceva, però, proprio rabbrividire.

Tra i due è arrivato, subito, anche un bacio, quindi, se son rose fioriranno?

Veronica Rimondi: nuova tronista di Uomini e Donne

Nella puntata del 23 marzo di Uomini e Donne è stata presentata una nuova tronista: Veronica Rimondi.

A prima vista, la ragazza sembra un mix letale tra Sophie Codegoni e Samantha Curcio. Le due troniste meno simpatiche della storia del dating show. Quindi, c’è poco da stare sereni.

Inoltre, si faceva fatica a riconoscerla in studio o al provino, rispetto agli scatti e i video filtrati postati sui social. Ma, ci dobbiamo arrendere, la tronista è questa e ci tocca seguirla.

Speriamo che, in ogni caso, riesca a farci dimenticare questa poco felice prima impressione.