Gianni Morandi operato alla mano destra, come sta dopo l’intervento e quando tornerà sul palco

Nuovo intervento per Gianni Morandi dopo l'incidente che aveva coinvolto la sua mani destra. Ecco come sta adesso e come ha annunciato l'operazione.

Nuovo stop dal palcoscenico per Gianni Morandi, che si è appena sottoposto a una nuova operazione alla mano destra. Ecco come sta dopo l’intervento chirurgico e qual è stata la sua prima reazione.

Gianni Morandi operato alla mano destra, che cosa è successo

Nuovo intervento per Gianni Morandi. La sua mano destra non sembra ancora essersi ripresa del tutto dopo l’incidente avvenuto un anno fa, a marzo 2021. In quell’occasione, l’amato “eterno ragazzo” era rimasto severamente ustionato mentre stava bruciando delle sterpaglie nel suo giardino, sui colli bolognesi. Le ustioni si erano estese al 15% del corpo, coinvolgendo le gambe, un orecchio e le mani, soprattutto quella destra.

Dopo l’incidente era stato infatti ricoverato per più di 20 giorni al Centro grandi ustionati dell’Ospedale Bufalini di Cesena. Dopo il suo ritorno sul palcoscenico e dopo aver guadagnato il terzo posto al 72esimo Festival di Sanremo, salendo sul podio con il brano Apri tutte le porte in compagnia di Elisa e Mahmood & Blanco, Gianni Morandi sembra costretto a un nuovo stop, almeno per qualche tempo.

Come ha commentato l’intervento Gianni Morandi e come sta

L’annuncio dell’avvenuta operazione è arrivato via social, dove il cantautore ha commentato scrivendo: “Ci vuole pazienza, c’è di peggio…”, apparendo però sorridente.

Durante l’incendio in cui è rimasto coinvolto, il cantautore era riuscito a saltare fuori dalle fiamme aggrappandosi con le mani a un ramo che stava bruciando.

Da allora, Gianni Morandi ha seguito ogni giorno sedute di fisioterapia, condivise anche con i suoi follower sui social, così da poter riprendere il pieno controllo della mano destra. Il 18 marzo, sempre sui social, aveva scritto di aver “tenuto il mio 36esimo concerto al Teatro Duse di Bologna e ora devo interrompere per affrontare un intervento chirurgico alla mia mano destra e non so ancora quanto dovrò stare fermo ma certo non per pochi giorni”.

