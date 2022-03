Jessica Selassié ricorda l’esperienza a Riccanza e svela dopo la vittoria al GF Vip: “Guardandomi indietro…”

Archiviata la vittoria al Grande Fratello Vip, Jessica Selassié ha concesso una lunga intervista ripercorrendo le principali tappe della sua avventura a Cinecittà e alcuni capitoli del suo passato. In particolare, la Princess fu protagonista nel 2017/18 della seconda edizione di Riccanza in cui portò un personaggio nel quale, ora, non si rispecchia più: “Ero più giovane, era il format che richiedeva quella scrittura“.

Jessica Selassié dopo il GF Vip: il ricordo della partecipazione a Riccanza

Jessica Selassié è stata la protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip, arrivando a vincere la sesta edizione del reality la scorsa settimana.

A distanza di pochi giorni dalle incredibili ed inaspettate emozioni della finalissima, la Princess ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini, proprio colui che di fatto l’ha proclamata vincitrice.

Tra le righe dell’intervista, la Selassié ha anche ricordato una sua vecchia partecipazione a un programma televisivo: Riccanza, nell’edizione del 2017/18. La trasmissione in onda su MTV verte sulle vicende di un gruppo di giovani benestanti che vengono accompagnati in viaggi esclusivi in giro per l’Italia, acquisti nei migliori negozi e serate mondane.

Tra i volti resi celebre dal programma, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Jessica Selassié e il personaggio mostrato a Riccanza: “Guardandomi indietro…“

Jessica Selassié prese parte al programma nella seconda edizione, nel corso della quale aveva affermato, come riportato anche da Novella2000: “Prima abitavo con mio fratello e invece adesso ho un appartamento a Piazza di Spagna. Mi mantengono i miei genitori e spendo 100mila euro al mese più o meno“.

Ora però le cose sono cambiate e, come rivelato nell’intervista rilasciata a Chi, la Princess si dice cresciuta e con una mentalità differente: “Il mio personaggio a Riccanza?

Ha detto bene: personaggio. Ero più giovane, era il format che richiedeva quella scrittura. Io ci sono stata, mi sono divertita, ma oggi, guardandomi indietro, so perfettamente che il tempo di sciabolare champagne in discoteca è finito“. Parole che di fatto testimoniano ancora una volta l’importante percorso di crescita da lei intrapreso nella Casa del Grande Fratello Vip, che l’ha portata a sentirsi adulta e più consapevole di se stessa.