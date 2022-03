Pierfrancesco Favino e Miriam Leone affrontano il tema della disabilità nel nuovo film di Riccardo Milani

Il nuovo film diretto da Riccardo Milani, con protagonisti Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, è incentrato sulla tematica della disabilità. Come è stata trattata questa tematica.

Pierfrancesco Favino ha rilasciato un’intervista in cui affronta il tema della disabilità, argomento centrale nell’ultimo film che lo vede protagonista. La pellicola è diretta da Riccardo Milani: qual è la trama e come è stata inserita questa tematica.

Il nuovo film di Pierfrancesco Favino e la complessa tematica della disabilità

Pierfrancesco Favino è tra i protagonisti del film Corro da te diretto da Riccardo Milani. Si tratta di una commedia romantica che ha come tema centrale quello della disabilità. Come hanno raccontato Milani e Favino in radiovisione su RTL 102.5, questa tematica è stata inserita e curata anche attraverso l’aiuto e il supporto di numerose associazioni del settore.

L’attenzione all’inserimento di questa tematica è stata seguita sia in fase di scrittura sia durante la riprese. In particolare, come ha ricordato Riccardo Milani, “La partecipazione delle associazioni è stata diretta, persone che hanno assistito tecnicamente e psicologicamente” gli attori protagonisti, Pierfrancesco Favino e Miriam Leone.

Di cosa parla il nuovo film di Pierfrancesco Favino diretto da Riccardo Milani: trama e cast

Il film Corro da te vede la regia di Riccardo Milani e può contare su un cast composto da Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Vanessa Scalera, Pietro Sermonti, Andrea Pennacchi, Giulio Base, Carlo De Ruggeri, Pilar Fogliati, Michele Placido e Piera Degli Esposti.

Si tratta di una commedia romantica che vede come protagonisti una donna disabile (Miriam Leone) e un uomo che finge di esserlo per poterla conquistare (Pierfrancesco Favino).

La trama e l’importanza del tema della disabilità sono stati raccontati nel corso di W L’Italia, condotto da Angelo Baiguini e Federica Gentile su RTL 102.5. Il film è uscito nelle sale il 17 marzo e, come ha raccontato il regista Riccardo Milani nel corso dell’intervista, vede contrapposti un seduttore seriale e dal carattere estremamente cinico, impersonato da Favino, e una donna disabile interpretata da Miriam Leone, “solida” come l’ha definita lo stesso regista, che “non ha la sindrome da crocerossina”.