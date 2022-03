Sissi e Alex la combinano grossa, colpiti tutti gli allievi di Amici: il provvedimento disciplinare

La produzione del talent show è dovuta scendere in campo duramente contro l’ultima violazione al regolamento commessa da Sissi ed Alex. I due si sono infatti resi protagonisti di un azione che ha avuto ripercussioni su tutto il gruppo di allievi e nonostante fossero già stati avvisati di essere monitorati sono riusciti a sbagliare ugualmente. A pochi giorni dal provvedimento disciplinare nei confronti di Nunzio, che vietava a tutti l’uso del computer se non per scopi di studio, i due talenti l’hanno combinata grossa usando il computer quando non dovevano creando un grosso danno a tutto il gruppo.

Ecco cosa ha scelto di fare la produzione di Amici di Maria De Filippi.

Sissi ed Alex sbagliano ancora ed a pagarne è tutto il gruppo: il provvedimento della produzione

Da sempre la scuola di Amici cerca di educare i suoi allievi a seguire alcune semplici regole e l’attenzione che la produzione mette in tal senso è notoriamente meticolosa. Sembra però che gli studenti di quest’anno lo abbiano dimenticato, beata gioventù, e stiano cadendo in una infrazione dopo l’altra.

Nemmeno il tempo di digerire il provvedimento preso dopo la violazione effettuata da Nunzio, che si era macchiato di utilizzare il computer per mandare mail ai suoi genitori, che Sissi ed Alex hanno deciso di infischiarsene del divieto di utilizzo dei pc utilizzandoli per i social dopo l’orario e di certo non per studio.

Forte il disappunto della produzione che è stata inflessibile e vista la reiterazione dell’accaduto ha deciso per un provvedimento mirato che danneggia tutto il gruppo.

Per colpa dei due giovani talenti tutto il gruppo si trova ora senza poter utilizzare i computer, visto che tutti hanno dovuto consegnare il proprio.

Le reazioni degli allievi: tra disperazione e rabbia

Come rilanciato dai video pubblicati dai social ufficiali di Amici, non sono poi mancate le reazioni in casa con accese discussioni intorno all’argomento.

Da LDA che si è mostrato il più arrabbiato per l’accaduto, lamentando l’impossibilità di recuperare testi e rime delle sue canzoni, ai ballerini che non possono più vedere i video dai quali apprendere le coreografie. Ed il provvedimento fa ancora parlare.