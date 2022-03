Tornado devastante si abbatte su New Orleans, città senza corrente e diversi feriti: il video dell’accaduto

Nella notte tra martedì e mercoledì un tornado si è abbattuto sulla città americana di New Orleans, devastando migliaia di case e causando gravissimi danni in tutta la città. Circa 18mila al momento le case e i negozi rimasti privi di energia elettrica, mentre si fa anche il bilancio di morti e feriti. Non è la prima volta, in questa settimana, che i soccorsi ricevono segnalazioni così catastrofiche in altre zone degli Stati Uniti.

A New Orleans un tornado devasta migliaia di case: il bilancio dei danni provocati

Quasi una città intera senza corrente, case e locali distrutti e diversi feriti. Questo è il primo bilancio dei danni causati dal tornado che in queste ore si è abbattuto sulla città di New Orleans, causando dei gravissimi danni in tutta la città.

Stando alle prime notizie, riportate dai giornali statunitensi come CBS News, ci sarebbe anche un morto.

That sound though 😳😲 … terrifying tornado that passed through #NewOrleans pic.twitter.com/8CHN9yBxlz — Leonardo Feldman (@LeoFeldmanNEWS) March 23, 2022

Le allarmanti immagini mostrano un vortice nero che procede distruggendo case, pali della luce e linee elettriche – motivo per cui al momento ci sarebbero circa 18mila case senza energia elettrica. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per prestare i primi soccorsi.

La situazione al momento è disperata e anche il governatore della Louisiana (John Bel Edwards) è intervenuto per spiegare che si stanno valutando tutti i danni e per chiedere alla popolazione di cercare un posto sicuro e non muoversi per nessun motivo.

If you are in an area affected by tonight’s tornadoes and are in a safe place, stay put and listen to directions from local officials. Now is not the time for sightseeing. #lagov #lawx — John Bel Edwards (@LouisianaGov) March 23, 2022

Tornado si abbattono sugli Stati Uniti: le altre zone colpite dalla calamità naturale

In queste ore la CBS News riporta che non è stata solo la città di New Orleans ad essere colpita dalla tragica calamità naturale, ma anche altri stati americani, come il Texas.

In queste ore è stato infatti segnalato che anche nelle città di Dallas e Fort Worth circa 26mila residenti sono rimasti senza elettricità.

Anche in questo caso sono moltissime le case danneggiare (se ne stimano circa 80), mentre detriti e alberi sono stati scagliati un po’ ovunque. Stando a quanto riportato dai giornali locali, la tempesta si è abbattuta così velocemente che la popolazione ha avuto pochissimi minuti per cercare di mettersi in salvo.