Uomini e Donne anticipazioni 23 marzo: un Cavaliere si arrende a Gemma Galgani, il nuovo bacio della Dama

Gemma Galgani sta riscontrando delle difficoltà a costruire una conoscenza più solida, nella stagione 2021/2022 di Uomini e Donne. Per la Dama torinese, infatti, non arrivano in studio molti corteggiatori e, anche le conoscenze che ha costruito in questi mesi, si sono rivelate, purtroppo, dei buchi nell’acqua.

L’ultima frequentazione della Dama torinese, risale, infatti, alle feste natalizie. Da allora, Gemma Galgani ha provato a creare delle nuove conoscenze, ma, nulla si è concretizzato. Soprattutto a Franco, la Dama torinese ha espresso la sua preferenza.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 23 marzo, qualcosa si cambierà tra Gemma Galgani e Franco.

Uomini e Donne anticipazioni 23 marzo: Gemma Galgani bacia Franco

Da qualche settimana Gemma Galgani prova a uscire con Franco. Il Cavaliere, detto professore, però, ha sempre rifiutato il corteggiamento della Dama torinese. Gemma Galgani ha anche effettuato un massaggio al Cavaliere, ma, lui, ha confermato la sua intenzione di non frequentare la protagonista del dating show.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, Franco ha, però, cambiato idea e nella puntata del 23 marzo verrà informato il pubblico televisivo di una prima uscita tra i due.

Inoltre tra Gemma Galgani e Franco sarebbe scattato anche un bacio.

Uomini e Donne anticipazioni 23 marzo: Matteo Ranieri bacia entrambe le corteggiatrici

Matteo Ranieri sta portando avanti, di pari passo, due conoscenze a Uomini e Donne.

Il tronista ha, da sempre, palesato la sua preferenza per Federica Aversano. Ma, tra i due, ci sono state delle incomprensioni. La corteggiatrice campana, infatti, ha lasciato per ben due volte il suo posto del dating show. Ma Matteo Ranieri ha deciso di recuperare questa conoscenza.

Il tronista sta conoscendo, però, anche Valeria, una new entry di cui il tronista è molto preso.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 23 marzo, Matteo Ranieri porterà in esterna entrambe le corteggiatrici e scatteranno due baci.