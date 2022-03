Volevo fare la rockstar 2: prima puntata su Rai2. Le anticipazioni della trama

Mercoledì 23 marzo 2022 in prima serata su Rai2 prende il via Volevo fare la rockstar – Seconda stagione, la riuscita serie televisiva che continuerà a raccontare le vicende ed i sogni di Olivia. La prima puntata prende il via a partire dalle ore 21:20 quando il cast della serie tornerà al gran cmpleto diretta nuovamente dal regista Matteo Oleotto ed ispirata ancora una volta dall’omonimo blog di Valentina Santandrea. L’amata protagonista sarà nuovamente impegnata in quel di Caselonghe nel suo caos quotidiano fatto dalle ormai cresciute gemelle Emma e Viola, dalla storia deragliata con Francesco e da tutti gli altri personaggi che le arricchiscono la vita.

Scopri cosa succederà nel primo appuntamento stagionale con Volevo fare la rockstar, in onda su Rai2 a partire dalle ore 21:20 con i due episodi dal titolo di Non è tardi e Il bivio.

Volevo fare la rockstar – Seconda stagione: la prima puntata in onda su Rai2

L’attesa è ormai terminata e gli affezionati telespettatori della serie tv sono pronti a tornare a Caselonghe. Mercoledì 23 marzo 2022 a partire dalle ore 21:20 su Rai2 va in onda il primo appuntamento con Volevo fare la rockstar – Seconda stagione.

Torna la serie che aveva ben impressionato quasi tre anni fa con il cast di attori che vedev impegnati Valentina Bellè nel ruolo di Olivia, Giuseppe Battiston nei panni di Francesco e Angela Finocchiaro in quelli di Nice, mentre le giovani Caterina Baccicchetto e Viola Mestriner tornano ad interpretare le così dette Brulle, le gemelle figlie della protagonista.

Volevo fare la rockstar – Seconda stagione: la trama dei primi due episodi

Il primo appuntamento con la serie sarà composto da due episodi ed inizierà con quello dal titolo di Non è tardi. Olivia sarà impegnata a cercare di riconquistare Francesco dopo la rottura del loro rapporto ma la donna non ha fatto i conti con la volontà dell’uomo.

Al suo fianco adesso c’è un’altra persona e proprio Olivia avrà a che fare con la nuova fiamma dell’ex. Intanto suo fratello Eros è assufatto falla sua nuova storia con Fabio e le gemelle si avvicinano pericolosamente a nonna Nice.

Il secondo episodio dal titolo di Il bivio mette Olivia di fronte ai traumi del passato che la destabilizzano. Olli che cerca di seguire i suoi sogni si scontra proprio con Silvia, suo neo professoressa e nuova fiamma di Francesco. Le gemelle sono sempre più dalla parte di Nice e non badano molto alle parole della madre, che sarà ancora una volta in uno scontro aperto la neo nonna.