Ilona Staller e Marco Melandri eliminati a L’Isola dei Famosi: scontro con Antonio e Floriana prima di uscire

Marco Melandri e Ilona Staller sono stati eliminati a L'Isola dei Famosi e in Palapa, prima di andare via, scoppia la lite con Antonio e Floriana. Le accuse all'ex motociclista.

Annunciata la prima eliminazione ufficiale di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Le prime nomination espresse la scorsa puntata hanno mandato 3 coppie al televoto: alla fine, ad essere eliminati, sono stati Ilona Staller e Marco Melandri. In Palapa la coppia ha voluto dare il “bacio di Giuda“, ovvero un voto alle prossime nomination, ad Antonio Zequila e Floriana Secondi: esplodono le tensioni in diretta.

Marco Melandri e Ilona Staller eliminati a L’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi è costretta a fare i conti con le prime eliminazioni ufficiali di questa nuova edizione, iniziata lunedì scorso.

Nel corso della prima puntata, infatti, i naufraghi hanno dovuto subito confrontarsi con le prime nomination. Alla fine le coppie più votate sono state quelle di Antonio Zequila e Floriana Secondi, Marco Melandri e Ilona Staller, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro.

Il primo importante verdetto dell’edizione viene annunciato in diretta da Ilary Blasi: a dover abbandonare definitivamente il reality sono Ilona Staller e Marco Melandri. La coppia è così costretta a lasciare la Palapa, non prima però di aver dato il loro “bacio di Giuda” a un’altra coppia. Il meccanismo è il medesimo delle precedenti edizione: dare un bacio sulla guancia alla coppia meno gradita e assicurarle così un voto in vista delle nomination di serata.

La coppia eliminata ha deciso di dare questo “bacio” a Antonio Zequila e Floriana Secondi, e subito si scaldano gli animi in Palapa.

Antonio e Floriana furibondi con Marco Melandri: “Sei omertoso“

Floriana, in particolare, non accetta questo “bacio” e s’infuria con la Staller: “Da Ilona non lo accetto, mi spiace. Allora aveva ragione Antonio“. Un’affermazione che alimenta le tensioni, con Melandri che attacca la Secondi riferendosi a quanto lei aveva detto su Zequila: “Ma se nel video gli hai detto che mentiva e che era falso come Giuda“.

L’ex gieffina però lo zittisce spiegandogli come stanno le cose: “Tu non ti preoccupare di cos’ho detto a lui. Io stamattina ho fatto altri Confessionali che tu non sai, dove mi sono scusata con lui e gli ho parlato“.

Interviene anche Antonio, che dà manforte a Floriana attaccando Marco Melandri: “Lui se la sente perché io ho detto che non sono sinceri. Quel Confessionale gli ho spiegato, siccome è un neofita dei reality, che è stato montato dopo uno screzio tra Floriana e un altro naufrago, dove lui era presente.

È omertoso“. Un’accusa ripetuta anche dalla stessa Floriana: “Sei omertoso“. Zequila si dice così convinto che la sua impressione sull’ex motociclista sia stata fondata sin dall’inizio: “Quindi la mia riflessione di non essere sincero era molto inerente“.