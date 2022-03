Ilona Staller in lacrime a L’Isola dei Famosi ricorda il periodo di distacco dal figlio: “Mi sentivo morire”

A L’Isola dei Famosi Ilona Staller ha avuto un momento di cedimento parlando del figlio Ludwig e ricordando un doloroso periodo del suo passato. L’ex attrice a luci rosse, nella puntata di questa sera, scoppia in lacrime parlando del periodo in cui ha dovuto rimanere distante dal figlio, quando aveva solo 1 anno. Al termine del suo difficile racconto e in arrivo per lei un video-messaggio proprio da parte del suo Ludwig.

Ilona Staller e il distacco dal figlio: il doloroso racconto a L’Isola dei Famosi

Grande commozione per Ilona Staller nel corso della seconda puntata de L’Isola dei Famosi. L’ex attrice a luci rosse, durante i suoi primi giorni di reality, si è aperta raccontando anche frammenti della sua vita privata e, in particolare, il rapporto con il figlio Ludwig.

Una storia dolorosissima quella del ragazzo che, a solo 1 anno, è stato portato via dalle braccia della madre. Il periodo di distacco ha rappresentato il capitolo più buio nella vita di Cicciolina. “Forse nessuno lo sa, ma mio figlio quando era piccolino, aveva 1 anno, è stato portato via, lontano da me. Per me è stato un grandissimo dolore, mi sentivo quasi morire” confessa in postazione nomination.

Una clip, a seguire, riassume proprio il racconto fatto dalla Staller in questi giorni su quanto accaduto al figlio, per poi sfogarsi con Ilary Blasi in collegamento: “Per me è stata una cosa dolorosa, ha segnato la nostra vita, mia e di mio figlio.

È stato massacrante, terribile, mi sentivo morire. Quando poi finalmente Ludwig è stato a Roma, io ero dimagrita di tanti chili e ho dovuto andare da un dottore e prendere delle pillole per riassestarmi. Molte cose le persone non sanno, ma quello che ho vissuto sulla pelle è veramente un grande dolore“.

Ilona Staller in lacrime: il video-messaggio del figlio Ludwig

Ascoltando le parole della concorrente, Ilary Blasi si unisce al suo dolore comprendendolo: “Ilona, sono mamma anche io e non oso immaginare quello che tu abbia passato e la sofferenza“.

Ilona Staller, parlando del periodo di distacco dal figlio, svela: “È durato svariati mesi“. Ad oggi i loro rapporti si sono fortificati e la Staller ha parole d’elogio per il suo Ludwig: “Abbiamo un ottimo rapporto, me riprenderlo è stato veramente difficile.

Il nostro rapporto è mamma e figlio, lui ha 29 anni, lavora, è un ragazzo molto in gamba. Secondo me il mio è il più bel figlio al mondo, come per tutte le mamme“.

Per l’ex attrice arriva, a seguire, un dolce video-messaggio da parte del figlio: “Cara mamma mi manchi tanto, ti volevo mandare un grosso abbraccio. Sei una mamma umile e speciale, sei una sorella, sei stato tutto per me. Dimostra a tutti la vera mamma che sei e la forza che hai. Sei l’unica donna della mia vita. Ti voglio bene“. A distanza la naufraga ha voluto rispondere a queste bellissime parole: “Ludwig, ti voglio tanto bene, ricordati che stai sempre nella mia mente, anche quando dormo, anche quando faccio qualunque attività qui sull’Isola. Ti penso sempre. Ti voglio bene“.