La Pupa e il Secchione non andrà in onda martedì prossimo: cambio di programmazione per Barbara d’Urso

La Pupa e il Secchione non andrà in onda martedì prossimo: cambio di programmazione per lo show di Barbara d'Urso

La nuova edizione del programma di Barbara d’Urso, dopo un buon esordio, inizierebbe già a balbettare e non solo per quanto riguarda gli ascolti. La Pupa e il Secchione Show è infatti reduce da una seconda puntata poco soddisfacente in termini di share che di fatto non hanno confermato l’esordio convincente del primo appuntamento, facendo segnare un risicatissimo 9,05%. Se da una parte la curiosità del pubblico sembra essere già svanita per quello che dovrebbe essere dei prodotti di punta della primavera di Italia1 dall’altra ci sono proprio i ragionamenti della rete che vorrebbe preservare quanto più possibile il rilancio del programma.

A tal proposito giungono quindi le indiscrezioni di uno spostamento dello show dal solito slot del martedì in prima serata per evitare che una partita della Nazionale Italiana di Calcio lo possa eclissare.

La Pupa e il Secchione Show: il cambio programmazione e quando potrebbe andare in onda la terza puntata

Il giorno dopo la seconda puntata dello show si inizia già a parlare della bontà o meno del progetto affidato nelle mani di Barbara d’Urso. L’eloquente 9,05% di share infatti parla chiaro sul successo riscosso dal rinnovato format che più che una nuova versione del programma sembra il prolungamento dei salotti televisivi della conduttrice campana.

Se ne è accorta la rete che per questo intende già correre ai ripari. Le intenzioni dei vertici di Italia1 sembrano essere quelle di salvaguardare lo show nella sua terza uscita stagionale con uno spostamento nel palinsesto non mandandolo in onda nella prima serata di martedì 29 marzo 2022. A guardare infatti il palinsesto mediaset di martedì prossimo è previsto un film al posto di Barbarella.

Cosa va in onda al posto di La Pupa e il Secchione Show

Il palinsesto, proprio quel giorno, dovrebbe infatti proporre la finale delle Qualificazioni ai Mondiali di Calcio che si svolgeranno in Qatar nel prossimo dicembre 2022, con la speranza che a giocarsela su Canale 5 ci possa essere proprio la nostra Nazionale allenata da Roberto Mancini.

La lotta per il programma di Barbara d’Urso sarebbe impari ed il suo show verrebbe fagocitato nella gara degli ascolti e così Italia1 ha pensato di tutelare la trasmissione cambiandole la programmazione. Stando a quanto riporta davidemaggio, la terza puntata de La Pupa e il Secchione Show per questi motivi andrà in onda venerdì 1 aprile 2022.