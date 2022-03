Tata Matilda e il grande botto: la trama, il cast e il trailer del film con Emma Thompson

Tata Matilda e il grande botto torna in onda su Italia1 nella prima serata di giovedì 24 marzo 2022. Scopri la trama e le curiosità del film con Emma Thompson.

Italia1 nella prima serata di giovedì 24 marzo 2022 propone il ritorno del film per tutta la famiglia dal titolo di Tata Matilda e il grande botto. A partire dalle ore 21:20 l’attrice Emma Thompson interpreta la tata sopra le righe protagonista della pellicola che qui sarà alla prese con i tre scatenati figli della signora Green, rimasta sola dopo che il marito è partito per il fronte di guerra. Scopri i dettagli della pellicola.

Tata Matilda e il grande botto: le curiosità ed il cast del film

Tata Matilda e il grande botto (in lingua originale dal titolo di Nanny McPhee and the Big Bang) è un film del 2010 diretto dalla regista Susanna White e tratto dalla serie di libri dedicati al personaggio di Tata Matilda scritti dalla penna dell’inglese Christianna Brand.

Nel cast spicca la partecipazione nel ruolo della protagonistga dell’apprezzatissima Emma Thompson, attrice tra le migliori della sua generazione che nel corso di trent’anni di carriera ha ricevuto cinque candidature agli Oscar vincendone due. Al suo fianco troviamo anche i conosciuti Maggie Gyllenhaal, Rhys Ifans, Maggie Smith, Asa Butterfield, Ralph Fiennes, Ewan McGregor.

Tata Matilda e il grande botto: la trama del film

La storia inizia quando un Isabel Green deve salutare il marito partito al fronte della Seconda Guerra Mondiale, lasciandola da sola a badare alla loro fattoria senza dimenticare il suo negozio.

A renderle la vita difficile ci pensano poi la sua aiutante Mrs. Docherty e i suoi tre fanciulli Norman, Megsie e Vincent.

La situazione si aggrava quando arrivano a trovarli i cugini di città Cyril e Celia Gray, due ragazzini pieni di spocchia mandati dai loro genitori per allontanarli dalla guerra. Una sera, durante un litigio dei ragazzi, arriva in soccorso Tata Matilda, che così comincia ad impartire le proprie lezioni d’educazione fuori dal comune che cambieranno per sempre le loro vite.

Guarda il trailer: