Unfaithful – L’amore infedele: le curiosità, il cast e la trama del film con Richard Gere

La proposta di Canale5 per la prima serata di giovedì 24 marzo 2022 è il noto thriller a forti tinte noir che vede come protagonisti Richard Gere e Diane Lane. In Unfaithful – L’amore infedele i due conosciuti interpreti vestono i panni di Edward e Connie, perfetta una coppia borghese di New York che si scoprerà non tanto perfetta come pensava. L’uomo infatti scoprirà il tradimento insospettabile della moglie e questo lo porterà a compiere un atto riprovevole dai risvolti inaspettati.

La trama completa, il cast e le curiosità della pellicola in onda sul secondo canale a partire dalle ore 21:20.

Unfaithful – L’amore infedele: le curiosità ed il cast della pellicola

Unfaithful – L’amore infedele è un film di genere thriller uscito nelle sale cinematografiche nel 2002 diretto e prodotto da Adrian Lyne, regista tra i più apprezzati degli anni ’80 capace di conquistare il pubblico con pellicole indimenticabili come Flashdance, 9 settimane e ½, Attrazione fatale e Proposta indecente.

Il film è il remake della pellicola del 1969 dal titolo di Stéphane, una moglie infedele di Claude Chabrol, che per l’occasione è stato riscritto e risceneggiato da Alvin Sargent e Willim Broyles Jr..

Protagonisti della pellicola sono i due divi Richard Gere ed Diana Lane ai quali si affiancano altri conosciuti interpreti Olivier Martinez, Margaret Colin, Michelle Monaghan, Erik Per Sullivan e Chad Lowe.

Unfaithful – L’amore infedele: la trama del film

Ritorna in televisione il film che racconta la storia di Edward e Connie, una coppia borghese di New York apparentemente perfetta con un figlio di otto anni che però offrirà molti colpi di scena risvolti imprevisti. La loro tranquillità entra in crisi quando la donna si innamora di un giovane libraio. Edward scopre così il tradimento della moglie e in uno scatto d’ira uccide l’amante innescando una reazione a catena che porterà a conseguenze imprevedibili.