Amici di Maria De Filippi anticipazioni seconda puntata: una nuova eliminazione e tanti ospiti

Amici di Maria De Filippi ha registrato la seconda registrazione del serale. Scopriamo le anticipazioni della puntata che circolano sul web in queste ore.

Il talent show più longevo della televisione ha registrato la seconda attesa puntata del serale e le anticipazioni che circolano in rete sembrano essere veramente succose. La squadra capitanata da Maria De Filippi ha preso nuovamente posto nello studio di Amici per continuare la ricerca del degno erede di Giulia Stabile. Mentre i ragazzi si esibiranno sotto gli occhi della giuria formata da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia, che con i loro giudizi di fatto determineranno il nuovo eliminato di puntata, arriveranno in studio anche nuovi graditi ospiti.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni della prima puntata, gli ospiti e tutto quello che succederà nel secondo appuntamento con il serale di Amici che andrà in onda su Canale5 sabato 26 marzo 2022.

Amici: la seconda puntata del serale

I numerosissimi fan di Amici sono pronti a vivere il secondo appuntamento con il decisivo serale della trasmissione. Nella puntata già registrata a fare da conduttrice d’orchestra ci sarà ovviamente Maria De Filippi che con la consueta abilità ha guidato la seconda puntata che il pubblico potrà godersi in prima serata su Canale 5 sabato 27 marzo 2022.

Amici, le anticipazioni della seconda puntata: l’eliminato e gli ospiti in studio

Stando a quanto riportano le anticipazioni dell’informato profilo Twitter dal nome di Amici News e dal sito di Quello che tutti vogliono sapere, anche il secondo appuntamento con il serale non farà sconti ai ragazzi eliminandone un altro e mettendo a rischio il percorso di altri due.

Partiamo con dire che a condire le esibizioni dei talenti in gara ci saranno Irama, che canterà il suo ultimo successo sanremese, ed anche Nino Frassica.

La puntata seguirà il procedimento dello scorso appuntamento con due squadre che si sfideranno a colpi di esibizioni e la perdente che dovrà rinunciare ad un suo talento.

La prima manche vedrà di fronte le compagini guidate da Rudy Zerbi – Alessandra Celentano e Raimondo Todaro – Lorella Cuccarini con gli ultimi due che si imporranno con una sonora vittoria, mandando a rischio eliminazione Luigi, Leonardo e Calma. Il primo eliminato di puntata sarà proprio Calma.

La seconda manche metterà di fronte nuovamente le due squadre, con la sfida che questa volta sarà vinta da Rudy Zerbi – Alessandra Celentano. I professori mettono a rischio Christian, Nunzio e Alex con quest’ultimo che è eliminato in maniera provvisoria.

La squadra vincente sfiderà quella guidata da Pettinelli – Peparini che perdendo metterà a rischio eliminazione Crytical. L’esito della sfida sulla eliminazione di uno tra Alex e Crytical sarà svelato in casetta.