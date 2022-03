Bonus auto, 700 milioni di euro e sconti fino a 6mila euro per l’acquisto di veicoli ecosostenibili

Parte il conto alla rovescia per la riattivazione del bonus auto, annunciato a febbraio dal governo. I ministeri dello Sviluppo economico, dell’Economia delle Infrastrutture e della Transizione ecologica sono a lavoro per definire gli ultimi dettagli prima dell’approvazione del Dpcm prevista entro la fine di marzo. Come annunciato dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti: “Gli incentivi prevedono l’acquisto di autovetture ecologicamente compatibili, non solo elettriche. Questo perché dobbiamo considerare anche altre fonti, in particolare l’ibrido. È importante l’intervento pubblico ma lo è ancora di più l’iniziativa da parte dei soggetti privati della filiera”.

I fondi stanziati per il bonus auto

Le cifre stanziate dal governo per l’attuazione del bonus auto sono di 700 milioni per il 2022 e un miliardo all’anno dal 2023 al 2030. L’obiettivo dell’amministrazioni Draghi è quello di tagliare le emissioni di CO2 entro il 2030 come previsto dal quadro regolatorio europeo in materia di energia e clima. Come riporta Today, Per riuscire ad ottenere il bonus auto ci sono dei vincoli da rispettare, inoltre l’importo usufruibili dipende dal veicolo che si decide di acquistare.

In particolare i veicoli sono stati divisi in tre fasce in base ai grammi di CO2 emessi per chilometro:

0-20 g/km (veicoli elettrici) comportano uno sconto di 6.000 euro .

. 21-60 g/km (ibride plug-in) comportano uno sconto di 4.000 euro .

. 61-135 g/km (altre tipologie di veicoli) comportano uno sconto di 2.000 euro.

È stato inoltre imposto un tetto massimo di spesa in base alla categoria del veicolo. Per la prima e la terza fascia la spesa massima dev’essere pari a 35mila euro mentre per i veicoli del secondo gruppo il tetto massimo è pari a 45mila euro.

Da ricordare che gli importi non comprendono Iva, Ipt e messa su strada.

I vincoli per l’ottenimento del bonus auto

I requisiti e i vincoli imposti per il bonus auto sono più restrittivi rispetto al 2021. Coloro che usufruiscono dell’incentivo devono essere i proprietari del veicolo per almeno 12 mesi. Nel caso della fascia 61-135 g/km il bonus piò essere utilizzato solo in caso di rottamazione. Quest’ultima è valida solo se si demolisce un veicolo intestato dal beneficiario da almeno un anno. Si attende la pubblicazione del decreto per capire quale sarà il testo ufficiale per il bonus auto 2022.