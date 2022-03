Elton John compie oggi 75 anni, chi è: carriera, tour di addio, vita privata, e figli dell’artista

Elton John, famoso cantante, pianista e compositore britannico, che può vantare di moltissimi premi, oggi compie 75 anni. Nel 2018 è iniziato il suo ultimo tour che avrebbe dovuto terminare nel 2021, ma a causa del covid, è stato posticipato.

I 75 anni di Elton John

Elton John nasce a Pinner in Inghilterra il 25 Marzo del 1947 e oggi compie 75 anni! Per celebrare il suo compleanno, ha pubblicato una versione rimasterizzata in digitale del suo album Diamonds: The Ultimate Greatest Hits sulle piattaforme di streaming per la prima volta.

Nonostante la sua età e la sua bellissima carriera, non sembra intenzionato a voler abbandonare la musica, anche se al momento è impegnato con il tour di addio.

Non è per niente stanco e non si è stufato del suo lavoro: “Mi sento incredibilmente fortunato che a 75 anni amo ancora così tanto quello che faccio – sono ancora così pieno di energia per la musica ed eccitato di poter suonare, ascoltare e parlare di questo ogni singolo giorno“. Ha poi ancora aggiunto: “Ho così tanto da trasmettere alla nuova generazione di fan e artisti, e sono determinato a continuare a restituire all’industria che mi ha dato così tanto”.

Vita privata della celebrità britannica

Per anni Elton John ha lottato per trovare la felicità.

Prima di fare coming out ebbe una fidanzata, Linda Woodrow. I due avrebbero dovuto convolare a nozze, ma un mese prima il cantante fece saltare tutto. “Mi svegliò, ubriaco, e mi disse che era finita” ha raccontato Woodrow. Linda ed Elton si sono poi persi di vista per 50 anni, fino a quando nel 2020 lei gli ha chiesto aiuto per pagare alcune spese mediche e lui non esitò ad aiutarla.

Dopo essersi dichiarato omosessuale nel 1988, l’icona musicale e della moda che ha influenzato una generazione d’artisti, è legato al regista canadese David Furnish.

Nel 1993, durante una festa a casa sua, incontra il suo attuale compagno. Fin da subito fra i due nasce un’intesa profonda e un anno dopo dichiarano pubblicamente la loro relazione. Nel 2005 avviene il loro matrimonio civile e nel 2014, non appena l’Inghilterra approva i matrimoni fra gay, i due si sposano con una cerimonia ufficiale. Elton e David hanno due figli, Zachary e Elijah, entrambi nati da madre surrogata.

Carriera e successi del cantante

È considerato il genio del pianoforte perché ha sconvolto la scena musicale con il suo talento e il suo temperamento artistico. Nel corso della sua carriera ha collezionato 25 dichi di platino, 35 dischi d’oro, 6 Grammy Awards e l’onorificenza di Cavaliere.

Il suo talento pianistico si nota fin da bambino. Suona il pianoforte grazie a un ottimo orecchio musicale come autodidatta, e più tardi studierà musica alla Royal Academy of Music di Londra.

Il musicista è famoso per diversi bravi che hanno avuto notevole successo: Your Song, Rocket Man, Candle in the Wind, Crocodile Rock e Sacrifice. È anche colui che ha il record per il singolo più venduto della storia con Candle in the Wind. La canzone, che inizialmente aveva come protagonista Marilyn Monroe, fu dedicata successivamente a Lady Diana, dopo la sua morte.

Tutti gli incassi furono infatti devoluti al Diana Princess of Wales Memorial Fund.

L’8 settembre 2018 Elton John ha iniziato il suo ultimo tour che avrebbe dovuto concludersi nel 2021, ma che è stato posticipato a causa del covid. Nel 2020 ha collaborato con Lady Gaga, mentre Il 22 ottobre 2021 è uscito The Lockdown Sessions, il suo ultimo album che contiene 16 brani.