Floriana Secondi lancia una pesante accusa a Nicolas Vaporidis a L’Isola dei Famosi: scoppia il caso in Palapa

Floriana Secondi è una furia contro Nicolas Vaporidis e a L’Isola dei Famosi gli rivolge una sonora accusa. Secondo la naufraga, infatti, l’attore avrebbe violato il regolamento del gioco utilizzando un telefonino durante il soggiorno dei concorrenti in albergo, prima di sbarcare in Honduras. Il suo compagno di viaggio la definisce “arrogante” e le propone una scommessa per dimostrare la sua estraneità a tali fatti.

Floriana Secondi contro Nicolas Vaporidis: pesante accusa in diretta

Volano pesanti accuse a L’Isola dei Famosi e a sollevare un polverone in Palapa sono le parole di Floriana Secondi.

La naufraga poche ore fa ha avuto un duro scontro con Nicolas Vaporidis, accusato di essere un privilegiato, ma le tensioni sono proseguite in puntata. L’ex gieffina, in particolare, ritiene che l’attore abbia violato il regolamento prima di sbarcare in Honduras. I fatti risalirebbero alla permanenza dei concorrenti in albergo, prima dell’inizio della loro avventura, quando erano stati loro ritirati tutti gli oggetti personali compresi i telefonini.

Tuttavia Floriana ritiene che Nicolas Vaporidis abbia comunque utilizzato un telefonino in albergo, e lancia questa accusa all’attore in diretta: “C’è un regolamento che ti porta a farti ritirare tutti gli oggetti personali, compresi i telefoni.

Per 5 giorni siamo stati messi in un’area dell’albergo, dove ci divideva un piano. Ci hanno riferito persone che erano nell’altro piano, che Nicolas non usciva mai dalla stanza. Lui aveva il telefono, è stato per più di 5 giorni al telefono. A me non interessa se Nicolas è stato sleale con se stesso e verso il gruppo, però non ho tollerato il suo modo di farci critica. In aeroporto ci criticava che ci lamentavamo“.

Nicolas Vaporidis respinge ogni accusa e propone a Floriana una scommessa

Ilary Blasi rimane sbigottita da tali dichiarazioni, cercando anche di spiegare alla Secondi come il vero gioco in realtà inizia dopo lo sbarco: “Floriana, il gioco inizia da quando sbarcate.

Per quanto riguarda il telefono adesso chiederò alla produzione“. In Palapa prende parola anche Nicolas Vaporidis, che cerca di difendersi dalla vena polemica della compagna di viaggio: “Mi sono stranito quando ho cercato di farle capire che nessuno ce l’ha con lei” E aggiunge: “Lei non fa altro che lamentarsi in questo suo personaggio, lei è inca**ata con me.

Mi chiama addirittura ‘infame’...”. Interrotto nuovamente dalla Secondi, l’attore la attacca: “Lo vedi che sei arrogante?

È tutto ‘io, io, io’“.

Per testimoniare la sua totale estraneità ai fatti e alle accuse mosse da Floriana, Vaporidis spiega: “Io non solo non parlavo al telefono perché sono una persona estremamente corretta delle regole e ho restituito i miei due telefonini. Io parlavo leggendo un libro e facendo la simulazione di una radio che volevo fare qua. Ti posso fare una scommessa se tu l’accetti“. E le lancia una scommessa: “Se la produzione dovesse mai trovare un telefonino dentro la mia valigia o nella mia stanza, io alzo e me ne vado, e sono disposto a pagare una penale.

Se invece il mio telefono non c’è mai stato, te ne vai tu“. Floriana Secondi tuttavia rifiuta tale scommessa, avanzando una giustificazione: “Magari te l’avranno nascosto…“. Resta dunque il mistero su questa vicenda e sulle pesanti illazioni avanzate dalla Secondi.