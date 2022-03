Luigi Brugnaro, malore per il sindaco di Venezia. È ricoverato in terapia intensiva a Padova

Paura per il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il primo cittadino si trova in questi momenti ricoverato in terapia intensiva a Padova dopo essere stato colto da malore. La notizia è trapelata in queste ore, ma il fatto risale alla scorsa serata; il sindaco di Venezia non sarebbe in pericolo di vita.

60anni, Brugnaro è imprenditore, dirigente d’azienza e politico. Sindaco di Venezia dal 16 giugno 2015 e della città metropolitana dal 31 agosto 2015, nel 2021 ha fondato insieme a Giovanni Toti il partito Coraggio Italia, che raccoglie parlamentari del Centro Democratico, di Forza Italia, di Cambiamo!

Popoli Protagonista e Movimento 5 Stelle.

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ricoverato in terapia intensiva

Secondo quanto riferito da Padova Today, il sindaco di Venezia si trovava a cena con degli amici nella serata di giovedì 24 marzo, quando è stato colto da malore. Il gruppo si trovava a Borgoricco, Brugnaro si sarebbe sentito male quando avevano quasi terminato di mangiare. Immediata la chiamata ai soccorsi che hanno trasportato d’urgenza e in codice rosso il sindaco di Venezia in un ospedale di Padova. I medici hanno predisposto il ricovero in terapia intensiva.

Le condizioni di Luigi Brugnaro: la nota ospedaliera

La Direzione Generale dell’Azienda Ospedale-Università di Padova ha rilasciato una nota contenente informazioni in merito alle condizioni di Luigi Brugnaro: “(…) Nella tarda serata di giovedì 24 marzo è stato ricoverato presso le strutture ospedaliere dell’Azienda il Sindaco della Città Metropolitana di Venezia, Luigi Brugnaro.

Il paziente è giunto in Pronto Soccorso alle ore 23.02, in codice rosso. All’arrivo il paziente risultava cosciente, seppur provato da un evento acuto”.

“Dopo approfondimenti presso le strutture d’urgenza, una volta stabilizzatesi le condizioni cliniche, Brugnaro è stato trasferito poco prima delle 4 del mattino presso il reparto di Terapia Intensiva, per motivi prudenziali.

Sono in corso una serie di accertamenti ed esami per appurare la natura del malore”.