Odio l’estate: la trama del decimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo in prima visione assoluta su Canale 5

Odio l'estate va in onda per la prima volta in assoluto su Canale5 nella prima serata di venerdì 25 marzo 2022. Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola.

Venerdì 25 marzo 2022 va in onda su Canale 5 per la prima volta in assoluto l’ultima pellicola realizzata dal trio di comici. In Odio l’estate Aldo, Giovanni e Giacomo tornano ad essere convincenti come un tempo grazie anche al ritorno alla regia di Massimo Venier e ad una trama divertente ed a tratti commovente. I comici interpretano tre padri con famiglia al seguito che al posto di godersi una vacanza estiva calma e tranquilla, sono invece costretti a condividere la stessa casa dando il via ad una serie di equivoci e situazioni tragicomiche.

Odio l’estate: le curiosità ed il cast del film

Odio l’estate è un film con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo uscito nelle sale cinematografiche nel 2020. La pellicola è diretta da Massimo Venier, storico regista con il quale il trio ha firmato i suoi lavori più riusciti ed apprezzati come Tre uomini e una gamba, Così è la vita e Chiedimi se sono felice. Decimo film che vede protagonisti tutti e tre i comici, riporta la loro comicità ai fasti di un tempo e riesce anche a commuovere con risolti di trama inaspettati e toccanti.

Nel cast della pellicola spicca la partecipazione straordinaria di Massimo Ranieri, protagonista di un piccolo cammeo, mentre ad interpretare le mogli nella pellicola ci sono Maria Di Biase, attrice e comica apprezzata recentemente a Lol 2 – Chi ride è fuori, Lucia Mascino e Carlotta Natoli.

Odio l’estate: la trama della pellicola

Aldo, Giovanni e Giacomo sono tre padri di famiglia che vivono a Milano che sono molto diversi tra loro ma che ugualmente sognano di vivere la vacanza estiva perfetta.

I loro più grandi sogni si imbattono però nella realtà dato che una volta giunti nel luogo di villeggiatura scopriranno che tutti e tre hanno affittato la stessa casa vacanze.

Impossibilitati a tornare indietro le tre rispettive famiglie saranno costrette a condividere lo stesso tetto ed a conoscersi meglio, anche controvoglia, facendo emergere le grandi differenze che li contraddistinguono. Sarà la voglia di vivere una felice vacanza e gli inaspettati risvolti della vita ad impreziosire il tutto.