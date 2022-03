Uomini e Donne anticipazioni 25 marzo: Armando Incarnato raddoppia, le due uscite del Cavaliere partenopeo

Armando Incarnato è uno dei protagonisti assoluti del parterre di Uomini e Donne da anni. Il Cavaliere partenopeo si è fatto conoscere al pubblico televisivo del dating show per le sue frequentazioni, ma, anche per le tante liti in cui si è trovato protagonista.

Infatti, tra Armando Incarnato e le Dame con cui si è frequentato, dopo la fine della conoscenza, è nata, spesso, una forte polemica. Gianni Sperti, in particolare, ha spesso stigmatizzato l’atteggiamento del Cavaliere con le Dame.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 25 marzo, Armando Incarnato racconterà le sue esterne con due Dame del parterre, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 25 marzo: Armando Incarnato e le due frequentazioni in contemporanea

Nelle scorse puntate di Uomini e Donne, Armando Incarnato ha aggiornato il pubblico televisivo sulle sue frequentazioni. Dopo un periodo in cui il Cavaliere partenopeo non è stato chiamato al centro dello studio, Armando Incarnato ha raccontato una frequentazione piuttosto lunga.

Infatti, da circa un mese, il famoso Cavaliere sta sentendo e conoscendo Aneta. Ma, la Dama è piuttosto diffidente e, tra i due, non c’è stata nemmeno una carezza.

Armando Incarnato ha deciso, allora, di conoscere anche Alessandra e questa notizia ha fatto molto infuriare Aneta.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 25 marzo, il pubblico televisivo scoprirà con chi è uscito Armando Incarnato.

Uomini e Donne anticipazioni 25 marzo: le esterne di Armando Incarnato con Aneta e Alessandra

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 25 marzo, Armando Incarnato svelerà di essere uscito sia con Aneta, che con Alessandra.

Aneta, quindi, è passata sopra all’arrabbiatura della scorsa puntata. Alessandra, dal canto suo, ha deciso di conoscere il Cavaliere, anche se aveva dichiarato il contrario, nel corso dell’ultimo episodio del dating show.