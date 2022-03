Altrimenti ci arrabbiamo!: l’iconico film con Bud Spencer e Terence Hill su Rete4. Quando va in onda

Nella prima serata di sabato 26 marzo 2022 va in onda il film con le due icone del nostro cinema, disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sempre su Mediaset Infinity. Nella pellicola …Altrimenti ci arrabbiamo! torna la storia dei grandi amici Ben e Kid che quando si tratta di corse sono capaci di andare uno contro l’altro. Quando il premio di una delle loro leggendarie gare sarà la prestigiosa Dune Buggy, si sfideranno a suon di birra e salsicce per stabilire chi la possa avere ma un boss cattivo interromperà la loro gara distruggendo la macchina e facendoli arrabbiare.

La trama completa, il cast e le curiosità del film …Altrimenti ci arrabbiamo!, in onda su Rete4 sabato 26 marz 2022 a partire dalle ore 21:20 circa.

…Altrimenti ci arrabbiamo!: le curiosità ed il cast della pellicola

…Altrimenti ci arrabbiamo! è un film del 1974 diretto da Marcello Fondato, con protagonista la iconica coppia formata da Bud Spencer e Terence Hill. Il filo conduttore della trama è la leggendaria dune buggy costruita dalla Puma, causa automobilistica italiana, che qui funge da pomo della discordia per innescare tutte le vicende del film.

Ultimamente il film è ritornato all’attenzione del pubblico per l’atteso remake arrivato in sala interpretato da Edoardo Pesce ed Alessandro Roja, dove si ripercorrono le vicende del primo film al cospetto del cattivone interpretate da Christian De Sica.

Al fianco della storica coppia di attori compaiono anche gli altri attori John Sharp, Donald Pleasence, Patty Shepard, Manuel de Blas.

…Altrimenti ci arrabbiamo!

: la trama del film

Ben e Kid sono grandi amici ma arrivano a competere in maniera determinata quando si tratta di corse. Giunti ad una gara che mette in palio la leggendaria Dune Buggy di colore rosso, arriveranno a pari merito al fotofinish, decidendo di sbrigare la questione con una sfida sul cibo.

I due si sfidano a chi ingurgita più birra e salsicce in un chiosco di un luna park proprio mentre arriveranno gli uomini di un boss intenzionato a demolirlo per costruire un grattacielo. Gli uomini del boss distruggono il locale e ed anche la Dune Buggy, facendo arrabbiare Ben e Kid che si prenderanno la loro vendetta a colpi di iconici cazzotti.