Earth Hour 2022: sabato 26 Marzo le luci di molte città si spengono per tutelare il pianeta e la biodiversità

Earth Hour, l'evento che spegne le luci delle città per accendere l'attenzione su temi importanti come la tutela del pianeta e della biodiversità.

Earth Hour è un evento globale organizzato dal WWF con l’intento di canalizzare l’attenzione dei cittadini e delle amministrazioni sull’urgenza di intervenire riguardo ai cambiamenti climatici. Dal 2007, ogni anno, l’ultimo Sabato di Marzo le luci di grandi città si spengono per un’ora lasciando spazio al cielo e alla sua luce naturale.

Earth hour, quest’anno ci sarà la 15esima edizione

L’obiettivo di questo grande evento è insegnare come anche solo un’ora di “pausa” possa dare sollievo al nostro pianeta. È fondamentale che tutti imparino a limitare gradualmente gli eccessi fino a farli estinguere.

Queste piccole attenzioni quotidiane gioverebbero molto al pianeta ed anche a noi stessi permettendoci una connessione più diretta col mondo e la natura.

L’Earth Hour 2022 si terrà il 26 Marzo per il 15esimo anno consecutivo. Non sono mancate le critiche in questi anni sulle effettive riduzioni delle emissioni di carbonio apportate dall’evento e sul consumo di energia. È piuttosto ovvio che un’ora di buio all’anno non possa risolvere problemi di anni di trascuratezza, disattenzione ed eccessi. Può essere però il punto di partenza per molti di modificare una cattiva abitudine.

il più grande problema in tema di cambiamenti climatici è il tempo.

Siamo ormai costretti a far ronte a un peggioramento della situazione non solo drastico ma anche veloce, come si legge sul sito ufficiale dell’ earth hour: “La finestra per le nostre azioni di mitigazione e adattamento alla crisi climatica si sta rapidamente stringendo, questo è il decennio cruciale per agire.

I piccoli passi in avanti fatti dalla COP26 non sono paragonabili all’accelerazione delle azioni necessarie per limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C.”.

L’Italia per la tutela del pianeta e dalla biodiversità

Molte sono le città che hanno aderito negli anni a questa iniziativa.

L’Italia ha sempre dato il suo contributo e mostrato la sua partecipazione attiva, dall’adesione dei piccoli comuni allo spegnimento delle luci su monumenti importanti come il Colosseo. Tutto ciò è fondamentale anche per la tutela della biodiversità, l’unica a permettere il rinnovamento perpetuo della vita su questo pianeta.