Freedom presenta – Egitto antico: Roberto Giacobbo ritorna su Italia1 con una nuova puntata

Roberto Giacobbo torna negli speciali di Freedom che raccolgono il meglio della trasmissione per un nuovo avvincente appuntamento. A partire dalle ore 21:20 di sabato 26 marzo 2022 va in onda su Italia1 il secondo degli appuntamenti tematici dedicati ai viaggi più belli effettuati dalla squadra della trasmissione in giro per il mondo. Argomento speciale di Freedom presenta sarà quello di Egitto antico, tema che da anni appassiona i telespettatori delle trasmissioni di divulgazione scientifica e che il conduttore di Italia1 maneggia abilmente da svariato tempo.

Scopri cosa tratterà la prima puntata di Freedom presenta – Egitto antico in onda su Italia1 sabato 26 marzo 2022 a partire dalle ore 21:20 circa.

Freedom presenta – Egitto antico: il secondo appuntamento speciale

Dopo la conclusione del viaggio intrapreso da Roberto Giacobbo con la conduzione di Freedom, con l’ultima puntata andata in scena lunedì 21 marzo 2022, gli amanti del programma non sono di certo lasciati da soli con i ritorno del meglio della trasmissione di divulgazione scientifica che va a caccia di misteri in giro per il mondo.

La trasmissione ritorna in onda sabato 26 marzo 2022 per continuare lo speciale viaggio che mostrerà al pubblico il meglio delle avventure vissute dal divulgatore scientifico.

Nel secondo speciale di Freedom presenta – Egitto antico l’attenzione del pubblico sarà riposta nel salto all’indietro nel tempo che racconterà le straordinarie scoperto di un popolo che ha condizionato l’intero pianeta con i suoi misteri e tesori.

Nei nuovi appuntamenti d’eccezione con Roberto Giacobbo il pubblico sarà quindi portato a rivivere storie ed emozioni, luoghi ed antiche leggende attraverso le tappe vissute dalla trasmissione che hanno già appassionato gli spettatori della trasmissione e di Italia1.

Il meglio registrato dalla squadra di Freedom nel corso delle sue edizioni sarà concentrato sullo scopo di tessere una unica tela su tutti quei misteri irrisolti che tanto affascinano.