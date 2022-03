La Caserma 2: il docureality di Rai2 slitta ancora una volta a data da destinarsi. Le indiscrezioni

La Caserma 2 non andrà in onda su Rai2 in questa primavera. Il docureality è stato posticipato a data da destinarsi per il contesto storico che stiamo vivendo.

Il prodotto sarebbe dovuto andare in onda proprio in questo periodo ma la stretta attualità mondiale ha fatto pensare bene i vertici Rai sul da farsi. I temi di La Caserma sono infatti legati alla cronaca di guerra che sta riempiendo le nostre giornate con il racconto del confitto scoppiato in Ucraina ed ovviamente alla televisione pubblica non sembra proprio il momento di scherzare o sdrammatizzare su temi come l’addestramento militare e la disciplina. Per queste ragioni la seconda stagione del programma dovrebbe slittare fino al prossimo autunno, periodo nel quale si spera di aver ritrovato la serenità e la spensieratezza rispetto ad un format con queste tematiche, che ricordiamolo, rimane solo un programma televisivo.

La Caserma 2 non va in onda a marzo: la decisione della Rai

La decisione dei vertici Rai intorno alla seconda stagione de La Caserma sembra ormai essere stata presa in maniera definitiva. Lo slittamento del titolo appare ufficiale sia per l’assenza nei palinsesti di Rai2 di questa primavera che per le indiscrezioni riportate dal sito TvBlog.it che confermerebbero il tutto.

In questa stagione televisiva non arriveranno le nuove puntate del docureality, peraltro già registrate, che raccontano l’approccio di alcuni giovani provenienti dalla Generazione Z impegnati a passare un mese in una caserma adibita di tutto punto per educarli ad un mondo senza internet e social e con più disciplina e collaborazione.

La decisione di Rai2 e dei vertici della tv di Stato è comprensibile e del tutto giustificata. I tempi che stiamo vivendo, con la tensione mondiale salita alle stelle per il conflitto in Ucraina, non consentono infatti di sminuire temi del genere e ridurli al mero intrattenimento con richiami che evocano proprio la guerra.

La Caserma 2: quando andrà in onda

Lo stesso portale cerca di ipotizzare poi quando potrebbe andare in onda La Caserma 2.

Il canale scelto sarà ovviamente quello di Rai2 con lo slittamento di programmazione che dovrebbe portare il format alla nuova collocazione del prossimo autunno 2022.