Quinta Dimensione – Il futuro è già qui: su Rai3 la terza puntata del programma di divulgazione scientifica

Nella prima serata di sabato 26 marzo 2022 su Rai 3 va in scena la terza puntata del programma di divulgazione scientifica che porta il pubblico nella dimensione della curiosità e della conoscenza. La terza puntata di Quinta Dimensione – Il futuro è già qui va in onda su Rai3 a partire dalle ore 21:50 con la conduzione di Barbara Gavallotti, biologa e divulgatrice che il pubblico sta apprezzando per semplicità e precisione d’eloquio usati nello spiegare temi complicati rendendoli estremamente comprensibili. La conduttrice torna al timone del programma per la terza puntata dal titolo di Sostenibilità – Cosa dobbiamo fare per garantirci un futuro sulla Terra, nella quale il futuro dell’uomo ed il cambiamento climatico da noi provocato saranno analizzati a dovere.

Quello che vedremo nella terza puntata in onda su Rai3 nella prima serata di sabato 26 marzo 2022.

Sabato 26 marzo 2022 riparte il viaggio della trasmissione di divulgazione scientifica di Rai3 condotta da Barbara Gavalotti. A partire dalle ore 21:50 circa va in scena il terzo e penultimo appuntamento con Quinta Dimensione – Il futuro è già qui, il programma che porta il pubblico con pacatezza e sapienza lungo le frontiere della ricerca e della scienza da maneggiare con curiosità.

La conduttrice nel terzo appuntamento avrà come tema Sostenibilità – Cosa dobbiamo fare per garantirci un futuro sulla Terra nel quale dagli spazi del M.U.S.E. di Trento si occuperà degli effetti dei cambiamenti climatici e di cosa possiamo aspettarci per il futuro.

Con la presentatrice ci sarà il glaciologo Christian Casarotto che la accompagnerà a Passo Rolle, a circa 1900 metri sopra il livello del mare, per ragionare sulle possibili conseguenze a livello idrico e glaciale del cambiamento climatico e poterli toccare tristemente con mano.

Il viaggio nella curiosità e nella conoscenza continuerà anche nei laboratori del luogo in compagnia di Valeria Lencioni, responsabile del settore Zoologia degli invertebrati, con la quale si parlerà dei ghiacciai come trappole temporanee per inquinanti atmosferici.