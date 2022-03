Soliti Ignoti – Speciale in prima serata su Rai1 dopo Affari tuoi – Formato famiglia: gli ospiti di Amadeus

Soliti Ignoti – Speciale torna in onda in prima serata su Rai1 sabato 26 marzo 2022. Scopri tutti gli ospiti che parteciperanno all'appuntamento.

Sabato 26 marzo 2022 su Rai1 a partire dalle ore 20:35 va nuovamente in scena la staffetta tra quiz nel segno dell’apprezzato volto di Amadeus. Il conduttore si impadronirà nuovamente della serata della rete ammiraglia per condurre prima Affari Tuoi – Formato Famiglia e dopo Soliti Ignoti – Speciale. Lo show dei pacchi andrà in scena con l’ultima puntata della stagione dove il presentatore avrà al fianco la moglie Giovanna Civitillo per rinnovare la sfida al perfido Dottore di una nuova famiglia italiana che potrà godersi l’ospitata dell’attore Pierpaolo Spollon, uno tra i protagonisti apprezzati di Doc.

A seguire andrà in onda il nuovo appuntamento con Soliti Ignoti – Speciale, la versione in prima serata ed extra large del gioco con le identità segrete con le quali giocheranno due graditi ospiti.

Soliti ignoti – Speciale: il programma torna in prima serata

Il celebre gioco di condotto da Amadeus torna ad occupare la prima serata di Rai1 nella giornata di sabato 26 marzo 2022. A partire dalle ore 21:30 il programma Soliti ignoti – Speciale torna a lanciare la sfida agli ascolti al colosso di Canale5 Amici di Maria De Filippi in onda nella stessa fascia oraria.

Confermata dunque la steffetta a colpi di quiz con Affari tuoi formato famiglia, che a partire dalle ore 20:35 vivrà il suo utimo appuntamento in compagnia dell’attore Pierpaolo Spollon.

Soliti ignoti – Il ritorno: gli ospiti della seconda puntata

Formula vincente non si cambia ed anche nella seconda puntata speciale della trasmissione ci saranno dei Vip a dare l’assalto ai 250mila euro di montepremi, raddoppiabili fino a 500mila, che saranno donati in beneficenza in caso di vittoria.

A giocare con Amadeus ci saranno due amici del conduttore da lui voluti insieme sul palco del Festival di Sanremo. Stiamo parlando di Maria Chiara Giannetta, volto di punta della serie Blanca, e l’attore e comico Maurizio Lastrico, che proprio con l’attrice aveva incantato il pubblico dell’Ariston, e che in coppia saranno protagonisti di Don Matteo 13.

Tra le identità segrete compariranno poi anche i comici Antonio Giuliani e Massimo Bagnato.