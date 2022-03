Lo Show dei Record, Gerry Scotti conduce il nuovo appuntamento: gli ospiti e le anticipazioni

Gerry Scotti dallo Studio 11 di Cologno Monzese tiene in mano le redini del programma che cerca di superare tutti i limiti dell’essere umano. Il conduttore è pronto a fare spazio in studio ed all’Autodromo di Monza per le nuove performance capaci di appassionare e stupire tutto il pubblico dei nuovi concorrenti pronti a superare i più impensabili primati mondiali. Domenica 27 marzo 2022 nella prima serata di Canale 5 va in scena il quarto appuntamento con la entusiasmante trasmissione de Lo Show dei Record, con un nuovo mix di prove spettacolari e divertenti. Ad aiutare il conduttore ci saranno ancora una volta Umberto Pelizzari e il giudice del Guinness World Records Alan Pixsley, coadiuvati dai certificatori di record Lorenzo Veltri e dell’inglese Sofia Greenacre e dall’immancabile Marco Frigatti ed un ospiti sportivi che si cimenterà con alcune entusiasmanti prove.

Lo Show dei Record: il quarto appuntamento in onda su Canale5

Il programma è tornato in pianta stabile nella programmazione della rete che lo aveva fatto conoscere al pubblico italiano, riprendendo posto nel palinsesto in quella che è la rete di casa. Domenica 27 marzo 2022 il pubblico sarà nuovamente ipnotizzato davanti ai teleschermi per guardare le nuove formidabili gesta dei concorrenti introdotti dall’amatissimo Gerry Scotti.

Al sua fianco per la nuova puntata ci sarà nuovamente la folta squadra capitanata dall’inviato Umberto Pelizzari e dal giudice del Guinness World Records Alan Pixsley, che organizzeranno le operazioni dei certificatori di record Lorenzo Veltri e dell’inglese Sofia Greenacre pronti a giungere in studio o nell’Autodromo di Monza di svelare il responso delle prove dei concorrenti arrivati da tutto il mondo.

Lo Show dei Record: gli ospiti della quarta puntata

Al fianco del conduttore tornerà anche l’immancabile Marco Frigatti che interverrà per mostrarci i record più disparati mentre i concorrenti arrivati in studio cercheranno di superare i loro limiti.

Come accaduto negli scorsi appuntamenti ci sarà nuovamente il vincitore del 2021 della Champions League degli Strongmen l’olandese Kelvin De Ruiter, alle prese con un altro nuovo record da infrangere.

L’ospite di puntata sarà un altro conosciuto ed apprezzato sportivo. A confrontarsi con una nuova bizzarra prova ci sarà Amaurys Perez, campione di pallanuoto cubano naturalizzato italiano, già noto al pubblico di Canale5 con la sua partecipazione all’Isola dei Famosi.