Manila Nazzaro ferita dalle parole di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip: lo sfogo a Verissimo

Protagonista dell’edizione del Grande Fratello Vip conclusa lo scorso 14 marzo, Manila Nazzaro ripercorre oggi la sua avventura nella Casa in un’intervista a Verissimo. Un’avventura fatta di gioie e dolori, sorrisi e profonde delusioni, tra cui quella legata alla rottura del rapporto con Katia Ricciarelli. L’ex Miss svela di essere rimasta ferita dalle parole della cantante lirica e parla di rapporti ormai deteriorati.

Manila Nazzaro e la rottura con Katia Ricciarelli: ferita dalle sue parole

Manila Nazzaro è stata una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip, senza però essere riuscita ad approdare in finale.

L’ex Miss Italia ha fatto parlare di sé per la sua iniziale amicizia con Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, con le quali alla fine ha interrotto i rapporti per via di alcuni scontri avuti nella Casa.

Oggi pomeriggio ospite a Verissimo, l’ex gieffina rivela in particolare di essere rimasta delusa dalle parole della Ricciarelli espresse nei suoi confronti: “Perché dice a me che a 44 anni io non posso desiderare una soddisfazione? Al di là della vittoria, l’orgoglio di compiere questi 6 mesi… Perché dire a una donna di oltre 40 anni ‘Ormai quel che ha fatto ha fatto, non ha più nulla da chiedere alla vita’?.

Non è così, perché a 40 anni io sono rinata, ho scoperto come si può rinnamorarsi, ricredere in una famiglia e un amore, ho scoperto cosa vuole dire anche tornare ad essere mamma“.

Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli: rapporti ora inesistenti, le parole dell’ex Miss

Manila Nazzaro in lacrime spiega come in questo periodo abbia ritrovato una serenità interiore e come, anche a 40 anni e oltre, si possa ripartire e rinascere: “Ho ricreduto a tutta una serie di sentimenti belli che a un certo punto, per una serie di vicissitudini, avevo quasi perso. Avevo quasi perso la speranza di poter ritornare a essere felice, serena e orgogliosa del mio lavoro.

E lei mi diceva: ‘Ma tu cos’hai ancora da chiedere?’. Tutto questo perché io sulla mia pelle a 40 anni l’ho rivissuto. E perché una donna a 50 o 60 anni non può cominciare a ricredere? Non è l’età, ma è quello che si ha dentro che deve essere la linfa“.

L’attacco della cantante lirica ha di fatto chiuso i rapporti con l’ex Miss, che spiega di essere rimasta ferita dalle sue parole: “Quelle parole lì, dette da una donna a cui avevo aperto il cuore, è stata una delusione grandissima. C’è poi stato un allontanamento e il rapporto con Katia è terminato in questa maniera”.

Ad oggi i rapporti tra le due sono inesistenti, come conferma Manila: “Non ci siamo più sentite“.